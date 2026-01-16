Популярни
  • 16 яну 2026 | 15:34
Изненадващ италиански триумф на Супер-Г във Венген

Италианецът Джовани Францони изненадващо спечели първата си победа в Световната купа по ски алпийски дисциплини, след като триумфира в супергигантския слалом във Венген (Швейцария).

Францони стартира с №1 и с времето си от 1:45.19, което се оказа непреодолимо препятствие за неговите съперници. Втори зад италианеца завърши Щефан Бабински от Австрия, който завърши на 0.35 секунди зад победителя, а тройката с пасив от 0.37 оформи миналогодишният победител в супергигантския слалом във Венген, представителят на домакините Франьо фон Алмен.

Голямото предимство на Францони беше с двете по-технични части от трасето на легендарната писта „Лауберхорн“. В тях италианецът беше почти недостижим и именно там той положи основите на своята победа.

Четвърти в днешното състезание се класира Марко Одермат (Швейцария), а петицата допълни Рафаел Хаазер (Австрия), като двамата изостанаха със съответно 0.53 и 0.68 от победителя. Пасив от по-малко от секунда регистрираха още Райън Кохран-Сийгъл (САЩ) и Стефан Рожентен (Швейцария).

В класирането в дисциплината супергигантски слалом начело остава Одермат, който с 325 точки води с 94 пред Винс Крихмайър (Австрия), който се класира 12-ти днес. С победата си във Венген Францони се изкачва на третото място в класирането с изоставане от 107 пункта спрямо Одермат.

В генералното класиране за Световната купа Одермат вече премина границата от 1000 точки и с 1005 води с цели 467 пред своя най-близък преследвач Лукас Пинейро Бротен (Бразилия), който е специалист в техничните дисциплини. Тройката допълва още един техничар, Ател Лий Макграт (Норвегия), който изостава с 527 от Одермат.

Световната купа по ски алпийски дисциплини продължава утре със спускането във Венген, което е предвидено за 13:30 часа българско време.

Снимки: Gettyimages

