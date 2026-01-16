Янаки Милев отпадна в тричасова битка на четвъртфиналите в Анталия

Янаки Милев отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Националът на България за Купа „Дейвис", който участва с „уайлд кард", отстъпи пред испанеца Алекс Марти Пухолрас със 7:5, 6:7(2), 2:6. Двубоят продължи два часа и 46 минути.

Милев изостана с 0:3 в първия сет, успя да изравни за 3:3, а след това го спечели след решаващ пробив в 11-ия гейм. Българинът допусна изоставане от 0:4 във втората част, но отново не се предаде и успя да изравни при 4:4. След това се стигна до тайбрек, в който испанецът спечели със 7:2 точки и изравни резултата. В третия сет националът на два пъти загуби подаването си и в крайна сметка загуби срещата.

Преди този мач Милев постигна две победи, като особено впечатляващ беше успехът във втория кръг, когато се наложи над втория поставен в схемата и №289 в световната ранглиста Андрей Недич (Босна и Херцеговина).

През миналата седмица Янаки Милев стана вицешампион на двойки на друг турнир в Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.