Циципас посочи върху какво иска да се концентрира на Australian Open

Стефанос Циципас се завръща към тениса от "Големия шлем" след контузия на гърба, която провали втората половина на сезона му през 2025 година, а бившият финалист от Откритото първенство на Австралия заяви, че е концентриран най-вече върху това да се забавлява в Мелбърн Парк, съобщава агенция Reuters.

Бившият номер 3 в световната ранглиста изигра два мача на сингъл за тима на Гърция в отборния турнир за Купа "Дейвис" през септември, след като отпадна във втория кръг на Откритото първенство на САЩ месец по-рано, преди да си вземе почивка, за да се възстанови от продължаващия проблем.

Преди откриващия турнир от "Големия шлем" за годината, където достигна до финала през 2023-а, Циципас коментира, че целта му е просто да се почувства отново конкурентоспособен, след като спечели само два мача от надпреварите от "Шлема" миналата година. Той може да се изправи срещу първата ракета на България Григор Димитров, ако двамата преодолеят първия кръг в Мелбърн.

"Не търся големи, супер-луксозни неща на корта", каза заемащият 33-ата позиция в ранглистата грък и допълни:

"Просто искам да изляза на корта, да се насладя на състезателния аспект на играта и пак да се влюбя в този процес. Това са нещата, върху които съм концентриран в момента".

Снимки: Gettyimages