Контролна среща: Локомотив (Пловдив) - Етър 0:0
  Плановете за разширяване на комплекса "Уимбълдън" отново са в британския съд

Плановете за разширяване на комплекса "Уимбълдън" отново са в британския съд

  • 16 яну 2026 | 14:53
  • 67
  • 0
Плановете за разширяване на комплекса "Уимбълдън" отново са в британския съд

Плановете на „Уимбълдън” за разширяване на терена за най-стария и престижен турнир от Големия шлем в света са в съда, тъй като активисти отново се опитват да блокират проекта, съобщава агенция Ройтерс.

All England иска да утрои размера на основния си обект, който е домакин на събитието от 1877 година, в проект на стойност 200 милиона британски лири (267,9 милиона долара), който ще включва 39 нови корта. Плановете за реконструкция са подкрепени от няколко водещи играчи и местни жители. Но активистката група Save Wimbledon Park, която предприе съдебни действия, за да оспори разрешението за строеж, твърди, че земята е предмет на законов тръст, което означава, че трябва да се запази за обществен отдих.

Британският "Ол Ингланд Лоун Тенис Клъб" (AELTC) иска решение от Висшия съд на Лондон, според което земята не е предмет на такъв тръст, като адвокатите й твърдят, че никога не е била използвана за обществен отдих. Десетки поддръжници на „Спаси Уимбълдън Парк“ се събраха пред съда преди днешното заседание, включително две жени, облечени като тенис топки, държащи табела с надпис: „Топки за AELTC“.

Плановете за разширяване бяха в центъра на отделно дело миналото лято, когато „Спаси Уимбълдън Парк“ оспори разрешението за строеж, одобрено от властите в Лондон през 2024-а. В това дело „Спаси Уимбълдън Парк“ твърди, че GLA не е взел правилно предвид ограниченията за реконструкция на земята.

Тяхното оспорване беше отхвърлено, но оттогава на групата е дадено разрешение да обжалва това решение.

Още от Тенис

Лидия Енчева достигна до полуфиналите в Хургада

Лидия Енчева достигна до полуфиналите в Хургада

  • 16 яну 2026 | 13:44
  • 249
  • 0
Арина Сабаленка е доволна от подготовката си за първия "мейджър"

Арина Сабаленка е доволна от подготовката си за първия "мейджър"

  • 16 яну 2026 | 13:26
  • 292
  • 0
Швьонтек: Нямам очаквания, играя мач за мач

Швьонтек: Нямам очаквания, играя мач за мач

  • 16 яну 2026 | 13:10
  • 367
  • 0
Алкарас има пълно доверие в щаба си след раздялата с Фереро

Алкарас има пълно доверие в щаба си след раздялата с Фереро

  • 16 яну 2026 | 12:15
  • 1040
  • 0
Меншик и Баес на финала в Оклънд

Меншик и Баес на финала в Оклънд

  • 16 яну 2026 | 10:21
  • 452
  • 0
Федерер тренира на "Род Лейвър Арена", Джокович го наблюдава от тунела

Федерер тренира на "Род Лейвър Арена", Джокович го наблюдава от тунела

  • 16 яну 2026 | 09:55
  • 2018
  • 1
Водещи Новини

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

  • 16 яну 2026 | 11:20
  • 13608
  • 37
Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

  • 16 яну 2026 | 13:57
  • 5415
  • 11
Локомотив (Пд) 0:0 Етър - гледайте на живо!

Локомотив (Пд) 0:0 Етър - гледайте на живо!

  • 16 яну 2026 | 14:30
  • 2167
  • 1
Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

  • 16 яну 2026 | 08:00
  • 19992
  • 32
Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

  • 16 яну 2026 | 12:17
  • 12108
  • 9
България отива до Джакарта, на турнир сме с кошмара ни от Мексико'70

България отива до Джакарта, на турнир сме с кошмара ни от Мексико'70

  • 16 яну 2026 | 11:17
  • 11664
  • 10