Плановете за разширяване на комплекса "Уимбълдън" отново са в британския съд

Плановете на „Уимбълдън” за разширяване на терена за най-стария и престижен турнир от Големия шлем в света са в съда, тъй като активисти отново се опитват да блокират проекта, съобщава агенция Ройтерс.

All England иска да утрои размера на основния си обект, който е домакин на събитието от 1877 година, в проект на стойност 200 милиона британски лири (267,9 милиона долара), който ще включва 39 нови корта. Плановете за реконструкция са подкрепени от няколко водещи играчи и местни жители. Но активистката група Save Wimbledon Park, която предприе съдебни действия, за да оспори разрешението за строеж, твърди, че земята е предмет на законов тръст, което означава, че трябва да се запази за обществен отдих.

Британският "Ол Ингланд Лоун Тенис Клъб" (AELTC) иска решение от Висшия съд на Лондон, според което земята не е предмет на такъв тръст, като адвокатите й твърдят, че никога не е била използвана за обществен отдих. Десетки поддръжници на „Спаси Уимбълдън Парк“ се събраха пред съда преди днешното заседание, включително две жени, облечени като тенис топки, държащи табела с надпис: „Топки за AELTC“.

Плановете за разширяване бяха в центъра на отделно дело миналото лято, когато „Спаси Уимбълдън Парк“ оспори разрешението за строеж, одобрено от властите в Лондон през 2024-а. В това дело „Спаси Уимбълдън Парк“ твърди, че GLA не е взел правилно предвид ограниченията за реконструкция на земята.

Тяхното оспорване беше отхвърлено, но оттогава на групата е дадено разрешение да обжалва това решение.