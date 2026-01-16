Популярни
Контролна среща: Локомотив (Пловдив) - Етър 0:0
Денислава Глушкова отпадна в Анталия

  • 16 яну 2026 | 14:01
  • 281
  • 0
Денислава Глушкова отпадна в Анталия

Българката Денислава Глушкова отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под номер 8 Глушкова загуби от водачката в схемата Амариса Тот (Унгария) с 1:6, 6:1, 2:6 след малко повече от два часа и половина игра.

Двубоят премина на приливи и отливи с колебливи периоди и за двете състезателки. 22-годишната софиянка допусна общо осем пробива – по четири в първия и в третия сет, в който Тот взе ранен аванс от 4:1 гейма и до края не допусна да бъде застигната.

