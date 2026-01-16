Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Локомотив (Пловдив) - Етър 0:0
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Лидия Енчева достигна до полуфиналите в Хургада

Лидия Енчева достигна до полуфиналите в Хургада

  • 16 яну 2026 | 13:44
  • 247
  • 0
Лидия Енчева достигна до полуфиналите в Хургада

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Лидия Енчева се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Хургада (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 5 Енчева надделя над участващата с "уайлд кард" 15-годишна Андреа Лола Попович (Франция) с 6:0, 2:1 и отказ на съперничката й след 53 минути на корта.

19-годишната българка доминираше изцяло и загуби само един гейм в двубоя, който не се доигра.

Утре в спор за място на финала тя ще играе с шестата в схемата Даря Егорова (Русия).

През миналата седмица Енчева стана вицешампионка на друг турнир от същия ранг също в Хургада. Тя загуби в спора за трофея именно от Егорова.

Следвай ни:

Още от Тенис

Арина Сабаленка е доволна от подготовката си за първия "мейджър"

Арина Сабаленка е доволна от подготовката си за първия "мейджър"

  • 16 яну 2026 | 13:26
  • 288
  • 0
Швьонтек: Нямам очаквания, играя мач за мач

Швьонтек: Нямам очаквания, играя мач за мач

  • 16 яну 2026 | 13:10
  • 366
  • 0
Алкарас има пълно доверие в щаба си след раздялата с Фереро

Алкарас има пълно доверие в щаба си след раздялата с Фереро

  • 16 яну 2026 | 12:15
  • 1035
  • 0
Меншик и Баес на финала в Оклънд

Меншик и Баес на финала в Оклънд

  • 16 яну 2026 | 10:21
  • 452
  • 0
Федерер тренира на "Род Лейвър Арена", Джокович го наблюдава от тунела

Федерер тренира на "Род Лейвър Арена", Джокович го наблюдава от тунела

  • 16 яну 2026 | 09:55
  • 2017
  • 1
Тийнейджърски финал ще излъчи шампионката в Аделаида

Тийнейджърски финал ще излъчи шампионката в Аделаида

  • 16 яну 2026 | 09:18
  • 1018
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

  • 16 яну 2026 | 11:20
  • 13520
  • 37
Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

  • 16 яну 2026 | 13:57
  • 5304
  • 11
Локомотив (Пд) 0:0 Етър - гледайте на живо!

Локомотив (Пд) 0:0 Етър - гледайте на живо!

  • 16 яну 2026 | 14:30
  • 2090
  • 1
Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

  • 16 яну 2026 | 08:00
  • 19958
  • 32
Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

  • 16 яну 2026 | 12:17
  • 12043
  • 9
България отива до Джакарта, на турнир сме с кошмара ни от Мексико'70

България отива до Джакарта, на турнир сме с кошмара ни от Мексико'70

  • 16 яну 2026 | 11:17
  • 11602
  • 10