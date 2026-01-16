Популярни
Швьонтек: Нямам очаквания, играя мач за мач

  • 16 яну 2026 | 13:10
  • 156
  • 0
Швьонтек: Нямам очаквания, играя мач за мач

Ига Швьонтек отхвърли предположенията, че спечелването на Откритото първенство на Австралия е фикс идея, като номер №2 света заяви, че се опитва да се изолира от външния шум и да се фокусира само върху стратегията "мач за мач“.

Шесткратната победителка от Големия шлем с титли на "Ролан Гарос", "Уимбълдън" и US Open , Швьонтек все още не е преодолявала полуфиналите в "Мелбърн Парк".

Въпреки че 24-годишната полска тенисистка призна, че спечелването на Аустрелиън Оупън ще бъде специално, тя отказа да го направи свой основен фокус.

„Честно казано, от началото на годината много хора идват при мен и ми говорят за това. Аз наистина се фокусирам само върху ежедневната работа. Винаги е било така за мен“, каза Швьонтек пред репортери.

„Ето как всъщност успях да постигна успехите, които вече имам, просто се фокусирах върху това да се боря мач за мач. Да спечелиш турнир от Големия шлем е трудно, много неща трябва да се съчетаят, за да се постигне това.

Това е труден турнир, така че нямам очаквания. Очевидно би било сбъдната мечта. Това не е ясната ми цел, с която се събуждам. Мисля повече за това как искам да играя, какво искам да подобрявам ден след ден.“

Швьонтек е на път да се сблъска с двукратната шампионка Наоми Осака, докато Елена Рибакина може да блокира пътя ѝ към титлата, но втората поставена каза, че не иска да мисли за това кои биха могли да бъдат потенциалните ѝ опонентки.

„Не гледам жребия, така че благодаря за информацията. Не, не е шега. Буквално не знам потенциалните съпернички след първия кръг“, каза Швьонтек, която ще се изправи срещу китайката Юан Юе в първия кръг.

„Така че, моля, не ми го разваляйте.“ Искам да бъда изненадана след всеки мач.“

