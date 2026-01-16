Уилямс избра британец за резервен пилот за сезон 2026

Отборът на Уилямс обяви, че Люк Браунинг ще заеме позицията на резервен пилот в състава на тима за предстоящия сезон 2026 във Формула 1.

Британецът е възпитаник на академията на Уилямс, към която той се присъедини през април 2023 година. Като част от развитието си Браунинг взе участие в общо четири свободни тренировки с Уилямс през последните два сезона, в които той се състезаваше във Формула 3 и Формула 2.

Stepping up ⬆️



We're pleased to announce that Luke Browning will be the team's Formula 1 Reserve Driver for 2026 👏



Read more at 🔗 https://t.co/kp6wmvDU7H pic.twitter.com/ZwCdV5apvu — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) January 16, 2026

През новия сезон британецът ще комбинира ангажиментите си към Уилямс с програма в японската Супер Формула. Поради тази причина той няма да бъде на разположение на Уилямс за състезателните уикенди в Канада, Белгия, Сингапур и Лас Вегас, тъй като те съвпадат с кръгове от Супер Формула.

„Много се вълнувам, че ще бъда резервен пилот на Уилямс тази година. Академията беше много важна за моето израстване с подкрепата, която ми даде докато се състезавах във Формула 3 и Формула 2, докато ми даде възможността да се адаптирам към скоростта на модерна кола от Формула 1 по време на тестовете и участията ми в свободните тренировки. Нямам търпение да започна работа с Алекс (Албон) и Карлос (Сайнц), за да придвижим отбора напред в тази нова ера на Формула 1“, заяви Браунинг.

