Нови два интригуващи сблъсъка в Sesame НБЛ

Сезонът в Sesame НБЛ продължава с две срещи от 17-ия кръг.

В 17:00 часа Щумен посреща Академик Бултекс 99 с надеждата за втора победа в първенството. Играчите на Росен Барчовски са последни в класирането с баланс 1-13.

Академик пък е девети с 4-11, а преди броени дни надви Ботев Враца надигра с 85:68 у дома Ботев Враца в първа квалификационна среща за Купата на България. Водени от новия си треньор Йордан Андреев, пловдивските "студенти" би трябвало да излязат със самочувствие в зала "Младост".

В 18:00 часа другият пловдивски тим в Sesame НБЛ - новакът Локомотив Пловдив, приема в зала "Сила" Ботев Враца. Пловдивчани (9-5) са четвърти в класирането и ще търсят 10-ата си победа за сезона, докато врачани са на осма позиция със 7 успеха и също толкова поражения.