Меншик и Баес на финала в Оклънд

Чехът Якуб Меншик и Себастиан Баес (Аржентина) се класираха за финала на турнира по тенис АТР 250 на твърди кортове в Оклънд (Нова Зеландия) с награден фонд 700 045 долара.

Срещата от четвъртфиналите и полуфиналите се изиграха в един ден, след като вчера бяха отложени заради дъжд.

Поставеният под номер 3 в схемата Меншик стана най-младият финалист на турнира след Хуан Мартин Дел Потро през 2009 година. Той спечели първо срещу французина Джовани Мпечи Перикар с 6:4, 6:2, след което наниза 16 аса и надделя над Фабиан Марожан (унгария) със 7:6(9), 4:6, 6:1 в оспорван мач.

Номер 7 Себастиан Баес си осигури място на финала след победи над двама американци. На четвъртфиналите той елиминира водача в схемата Бен Шелтън със 7:5, 6:3, а след това победи Маркос Хирон с 6:1, 6:4.

Четвъртфиналът на Хирон срещу италианеца Лучано Дардери беше единственият завършен мач в четвъртък, така че той беше единственият полуфиналист, който не изигра два мача в един ден.

Баес доминираше изцяло, спечели първия сет с 6:1 за 24 минути, както и втората част с 6:4.

Финалът в Окланд ще бъде първи път, в който Меншик и Баес ще играят един срещу друг.

Чехът е на 18-о място в световната ранглиста, а Баес - 39-и, но аржентинецът е в топ форма напоследък и Шелтън е вторият играч от топ 10, когото е победил тази година. Той няма загуба през 2026-а, след като игра на турнира "Юнайтед Къп" за Аржентина, докато Меншик имаше две загуби на същата надпревара.