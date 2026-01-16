Тийнейджърски финал ще излъчи шампионката в Аделаида

Битка между тийнейджърки ще гледат тенис феновете на финала на WTA 500 турнира в Аделаида, след като до битката за титлата достигнаха Мира Андреева и Виктория Мбоко.

Рускинята се радва на възможно най-силния старт на кариерата си. Само на 18 години тя вече притежава три титли от WTA Тур, включително една в категория 250 и два от WTA 1000, които спечели миналия сезон. Една важна титла, който все още липсва в колекцията й, е титла от WTA 500, но това може скоро да се промени, тъй като Андреева победи приятелката си и нейна партньорка на двойки Даяна Шнайдер с 6:3, 6:2 на полуфиналите в Аделаида. Мачът продължи час и 13 минути, а рускинята стигна до петия финал в кариерата си.

Finals Bound! ✈️



Mirra Andreeva defeats Shnaider in straight sets, and books a meeting with fellow teen Mboko for the title in Adelaide! #AdelaideInternational pic.twitter.com/wKtphXLvyF — wta (@WTA) January 16, 2026

За трофея Андреева, която за последно стана шампионка в Индиън Уелс през март миналата година, ще спори с номер 8 Виктория Мбоко, която се нуждаеше от по-малко от час, за да елиминира представителката на домакините Кимбърли Бирел с 6:2, 6:1.

Канадката доминираше изцяло в срещата, в която записа 22 печеливши удара.

A clinical performance from Mboko 👏



The 19-year-old reaches the final in Adelaide with a dominant win over Birrell!#AdelaideInternational pic.twitter.com/xKGotwdQIk — Tennis Channel (@TennisChannel) January 16, 2026

19-годишната Мбоко и 18-годишната Андреева донесе не са играли една срещу друга.