Тийнейджърски финал ще излъчи шампионката в Аделаида

Битка между тийнейджърки ще гледат тенис феновете на финала на WTA 500 турнира в Аделаида, след като до битката за титлата достигнаха Мира Андреева и Виктория Мбоко.
Рускинята се радва на възможно най-силния старт на кариерата си. Само на 18 години тя вече притежава три титли от WTA Тур, включително една в категория 250 и два от WTA 1000, които спечели миналия сезон. Една важна титла, който все още липсва в колекцията й, е титла от WTA 500, но това може скоро да се промени, тъй като Андреева победи приятелката си и нейна партньорка на двойки Даяна Шнайдер с 6:3, 6:2 на полуфиналите в Аделаида. Мачът продължи час и 13 минути, а рускинята стигна до петия финал в кариерата си.
За трофея Андреева, която за последно стана шампионка в Индиън Уелс през март миналата година, ще спори с номер 8 Виктория Мбоко, която се нуждаеше от по-малко от час, за да елиминира представителката на домакините Кимбърли Бирел с 6:2, 6:1.
Канадката доминираше изцяло в срещата, в която записа 22 печеливши удара.
19-годишната Мбоко и 18-годишната Андреева донесе не са играли една срещу друга.