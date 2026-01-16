Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Тийнейджърски финал ще излъчи шампионката в Аделаида

Тийнейджърски финал ще излъчи шампионката в Аделаида

  • 16 яну 2026 | 09:18
  • 402
  • 0
Тийнейджърски финал ще излъчи шампионката в Аделаида

Битка между тийнейджърки ще гледат тенис феновете на финала на WTA 500 турнира в Аделаида, след като до битката за титлата достигнаха Мира Андреева и Виктория Мбоко.

Рускинята се радва на възможно най-силния старт на кариерата си. Само на 18 години тя вече притежава три титли от WTA Тур, включително една в категория 250 и два от WTA 1000, които спечели миналия сезон. Една важна титла, който все още липсва в колекцията й, е титла от WTA 500, но това може скоро да се промени, тъй като Андреева победи приятелката си и нейна партньорка на двойки Даяна Шнайдер с 6:3, 6:2 на полуфиналите в Аделаида. Мачът продължи час и 13 минути, а рускинята стигна до петия финал в кариерата си.

За трофея Андреева, която за последно стана шампионка в Индиън Уелс през март миналата година, ще спори с номер 8 Виктория Мбоко, която се нуждаеше от по-малко от час, за да елиминира представителката на домакините Кимбърли Бирел с 6:2, 6:1.

Канадката доминираше изцяло в срещата, в която записа 22 печеливши удара.

19-годишната Мбоко и 18-годишната Андреева донесе не са играли една срещу друга.

Следвай ни:

Още от Тенис

Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите в Буенос Айрес

Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите в Буенос Айрес

  • 15 яну 2026 | 19:32
  • 1240
  • 0
Лидия Енчева достигна до четвъртфиналите в Хургада

Лидия Енчева достигна до четвъртфиналите в Хургада

  • 15 яну 2026 | 17:17
  • 1395
  • 0
Антъни Генов допусна поражение в Глазгоу

Антъни Генов допусна поражение в Глазгоу

  • 15 яну 2026 | 17:11
  • 628
  • 1
Лоша загуба за водачката в схемата Ема Радукану в Хобарт

Лоша загуба за водачката в схемата Ема Радукану в Хобарт

  • 15 яну 2026 | 16:52
  • 688
  • 0
Иван Иванов преклони глава пред №4 в схемата в Манакор

Иван Иванов преклони глава пред №4 в схемата в Манакор

  • 15 яну 2026 | 16:37
  • 1214
  • 1
Федерер: Григор ми помогна да разбера как бих играл срещу Синер

Федерер: Григор ми помогна да разбера как бих играл срещу Синер

  • 15 яну 2026 | 15:58
  • 6778
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

  • 16 яну 2026 | 08:00
  • 8553
  • 20
Левски показа с видео как измъкна Око-Флекс от Пловдив

Левски показа с видео как измъкна Око-Флекс от Пловдив

  • 16 яну 2026 | 08:34
  • 7543
  • 19
Барселона се измъчи, но не повтори грешката на Реал Мадрид

Барселона се измъчи, но не повтори грешката на Реал Мадрид

  • 15 яну 2026 | 23:59
  • 32711
  • 139
Милан надхитри Комо благодарение на Рабио

Милан надхитри Комо благодарение на Рабио

  • 15 яну 2026 | 23:43
  • 20356
  • 22
Спартак Плевен и Черно море дават старт на кръг №17 в Sesame НБЛ

Спартак Плевен и Черно море дават старт на кръг №17 в Sesame НБЛ

  • 16 яну 2026 | 07:00
  • 2531
  • 0
След страхотна драма в последните минути: Милър-Макинтайър е MVP в сблъсъка с Олимпия в Милано

След страхотна драма в последните минути: Милър-Макинтайър е MVP в сблъсъка с Олимпия в Милано

  • 15 яну 2026 | 23:31
  • 8443
  • 2