Съперникът на Григор на Australian Open ще играе за титлата в Аделаида

Съперникът на Григор Димитров на старта на Australian Open Томаш Махач ще играе за титлата на турнира на твърда настилка от сериите АТР 250 в Аделаида. Проблемите с контузии изглежда вече са зад гърба на чеха и той демонстрира отлична форма броени дни преди старта на първия за годината турнир от Големия шлем. Махач се стреми към втора титла в АТР Тур и тя е само на крачка от него след успеха му с 2:6, 6:3, 6:3 над американеца Томи Пол на полуфиналите днес.

Осмият в схемата Махач демонстрира характер и осъществи обрат след близо два часа битка на корта. Мачът започна лошо за чеха, който загуби първия сет без особена съпротива. Томаш обаче вдигна оборотите и в следващите две части той диктуваше играта. Интересното е, че Махач постигна победата въпреки кошмарните 39 непредизвикани грешки, които допусна. 35-ият в света компенсира тези неточности със солиден сервис, забивайки 8 аса срещу само 3 за Пол.

Талантливият 25-годишен тенисист има победи над Карлос Алкарас и Новак Джокович в биографията си. Той ги постигна през 2024 година, а миналия февруари надигра испанеца Алехандро Давидович Фокина, сега поставен под №1 в Аделаида, за да спечели първата си АТР титла в Мексико.

Сега именно Фокина е един от евентуалните съперници на Томаш Махач за финала. Испанецът ще играе на полуфиналите с французина Юго Умбер.

Махач сподели в Аделаида, че най-накрая играе без болка и е напълно възстановен от неприятната контузия в коляното, която попречи на представянето му миналата година.

Stand and deliver 💥



Tomas Machac finds another level to defeat Paul 2-6, 6-3, 6-3 and reach his third tour-level final.@AdelaideTennis | #AdelaideTennis pic.twitter.com/noGBsZBFgT — ATP Tour (@atptour) January 16, 2026

“Проблемът беше, че имах болки в края на годината, с които се борих 2-3 месеца. Не можех да играя на 100%…., после, за съжаление, това продължи и по време на предсезонната ми подготовка. Сега обаче нищо не ме боли и съм много щастлив, че успях да дойда в Австралия. Опитвам се да играя моята игра и просто да бъда себе си на корта и съм много благодарен, че нямам никакви болки”, заяви чехът след класирането си за финала.

Със сигурност Томаш Махач ще излезе срещу Григор на старта на Australian Open с нараснала увереност, особено ако успее да спечели титлата в Аделаида.

“Ако приключиш турнир с трофей в ръце, това е нещо различно, защото не е лесно да спечелиш турнир. Конкурентите играят страхотно и мачовете са много трудни, така че, да, финалът винаги е специален”, завърши Томаш Махач.