Даниел Пеев: Младият ни отбор е жаден за победи

Старши треньорът на Монтана Волей Даниел Пеев коментира състоянието на отбора и очакванията си преди предстоящия турнир за efbet Купа България 2026.

Монтанчани, които през януари 2025-та играха финал за трофея срещу Левски София, този път ще започнат участието си в турнира в четвъртфинален двубой срещу Локомотив Авиа.

Пеев отбеляза, че съставът на Монтана сега е коренно различен в сравнение с преди една година и е изграден основно от млади състезатели.

efbet Купа България е тук!

„Отборът е съвсем различен, изключително млад с млади състезатели. Надявам се както ние като щаб, така и те, да извлечем позитиви от всяка една среща“, сподели Пеев.

Той направи и равносметка за представянето през първия полусезон в елита, като подчерта, че в повечето мачове тимът е бил равностоен на съперниците си.

„Бяхме равностойни в почти всички мачове през първия полусезон в елита, срещу почти всички противници. Може би изключението е мачът с Дея, където не ни се получи въобще играта“, каза още старши треньорът.

По отношение на предстоящата среща срещу Локомотив Авиа Пеев изрази надежда за силно представяне и интересен двубой за феновете.

„Надявам се да направим добър двубой и да стане интересно за публиката. Тези млади момчета са жадни за победа, така че би било хубаво да завършим така в мача срещу Локомотив“, завърши Даниел Пеев.