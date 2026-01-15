efbet Купа България е тук!

От 16 до 18 януари Самоков ще се превърне в столицата на българския клубен волейбол. Най-добрите осем отбора в страната излизат в директни сблъсъци, за да определят новия носител на престижния трофей efbet Купа България 2026.

Четвъртфиналите стратират в петък, а полуфиналите са в събота. Големият Финал е в неделя, а преди него, от 15:00ч. пък Етрополе и Миньор Перник ще премерят сили във Финала за Купа България Висша лига.

Двубоите ще се изиграят в Арена „СамЕлион“ - едно от спортните бижута на планинския град, което ще приеме елита на българския волейбол в атмосфера, достойна за турнир от такъв ранг.

Левски влиза в надпреварата като действащ носител на трофея, но защитата на отличието обещава да бъде изключително трудна. Конкуренцията е сериозна, амбициите - високи, а форматът не допуска грешки.Очакват се зрелищни мачове, оспорвани геймове и интрига до последната точка. Самоков е готов за големия волейбол, а феновете - за три дни, изпълнени с емоции и битки на най-високо ниво.