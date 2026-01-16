България U18 срещу Румъния в полуфиналите на евроквалификацията

Волейболистките от националния отбор на България за девойки под 18 години излизат срещу Румъния в полуфиналите на европейската квалификация в София. Воденият от Атанас Петров тим завърши като лидер в група А, след като се наложи над Гърция с 3:1 гейма в последния си двубой от груповата фаза на надпреварата в зала "Христо Ботев".

Северните ни съседки са втори в група В с 2 точки (1 победа, 1 загуба).

България U18 с 3 от 3 на евроквалификацията в София

Вторият в нашата група Черна гора (5 точки, 2 победи, 1 загуба) ще срещне лидера в група В Турция - (6 точки, 2 загуби).

Полуфиналите са съответно от 17:30 и 20:00 ч.