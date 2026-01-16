Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България U18 срещу Румъния в полуфиналите на евроквалификацията

България U18 срещу Румъния в полуфиналите на евроквалификацията

  • 16 яну 2026 | 08:20
  • 476
  • 0

Волейболистките от националния отбор на България за девойки под 18 години излизат срещу Румъния в полуфиналите на европейската квалификация в София. Воденият от Атанас Петров тим завърши като лидер в група А, след като се наложи над Гърция с 3:1 гейма в последния си двубой от груповата фаза на надпреварата в зала "Христо Ботев".

Северните ни съседки са втори в група В с 2 точки (1 победа, 1 загуба).

България U18 с 3 от 3 на евроквалификацията в София
България U18 с 3 от 3 на евроквалификацията в София

Вторият в нашата група Черна гора (5 точки, 2 победи, 1 загуба) ще срещне лидера в група В Турция - (6 точки, 2 загуби).

Полуфиналите са съответно от 17:30 и 20:00 ч.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Марица с трета загуба в Шампионската лига

Марица с трета загуба в Шампионската лига

  • 15 яну 2026 | 20:36
  • 5302
  • 10
България U18 с 3 от 3 на евроквалификацията в София

България U18 с 3 от 3 на евроквалификацията в София

  • 15 яну 2026 | 19:21
  • 7810
  • 4
efbet Купа България е тук!

efbet Купа България е тук!

  • 15 яну 2026 | 08:57
  • 2008
  • 0
Силен Алекс Николов с 18 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина

Силен Алекс Николов с 18 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина

  • 14 яну 2026 | 23:26
  • 13213
  • 2
България U18 с втора победа на евроквалификацията в София

България U18 с втора победа на евроквалификацията в София

  • 14 яну 2026 | 19:19
  • 8894
  • 5
Треньорът на Палмберг: Марица е много опитен отбор с голямо качество

Треньорът на Палмберг: Марица е много опитен отбор с голямо качество

  • 14 яну 2026 | 16:29
  • 1320
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

  • 16 яну 2026 | 08:00
  • 3782
  • 11
Левски показа с видео как измъкна Око-Флекс от Пловдив

Левски показа с видео как измъкна Око-Флекс от Пловдив

  • 16 яну 2026 | 08:34
  • 870
  • 0
Барселона се измъчи, но не повтори грешката на Реал Мадрид

Барселона се измъчи, но не повтори грешката на Реал Мадрид

  • 15 яну 2026 | 23:59
  • 27899
  • 139
Милан надхитри Комо благодарение на Рабио

Милан надхитри Комо благодарение на Рабио

  • 15 яну 2026 | 23:43
  • 17645
  • 21
Спартак Плевен и Черно море дават старт на кръг №17 в Sesame НБЛ

Спартак Плевен и Черно море дават старт на кръг №17 в Sesame НБЛ

  • 16 яну 2026 | 07:00
  • 1638
  • 0
След страхотна драма в последните минути: Милър-Макинтайър е MVP в сблъсъка с Олимпия в Милано

След страхотна драма в последните минути: Милър-Макинтайър е MVP в сблъсъка с Олимпия в Милано

  • 15 яну 2026 | 23:31
  • 7290
  • 2