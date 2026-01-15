България U18 с 3 от 3 на евроквалификацията в София

Националният отбор на България за девойки до 18 години постигна 3-а поредна победа на квалификационния турнир за ЕвроВолей 2026, на който страната ни е домакин в София. Момичетата на селекционера Атанас Петров надиграха връстничките си от Гърция с 3:1 (25:18, 18:25, 25:14, 25:22) в последния си мач от Група А на зоналната квалификация, игран тази вечер пред около 300 зрители в зала "Христо Ботев" в столицата.

По този начин младите български "лъвици" спечелиха първото място в групата след 3 победи от 3 мача и 9 точки и се класираха за полуфиналите на турнира. Там България ще играе срещу втория отбор от Група В, който най-вероятно ще бъде Румъния. Но това ще стане напълно ясно след края на последната среща в тази група между Турция и Сърбия по-късно тази вечер.

България U18 с втора победа на евроквалификацията в София

Полуфиналът на България ще бъде утре (16 януари) отново от 17,30 часа българско време. В другия полуфинален двубой от 20,00 часа ще излязат Черна гора, която остана втора в Група А, и победителят от Група В - по всяка вероятност Турция. Само крайният победител в турнира пък ще спечели директна квота за ЕвроВолей 2026 през лятото в Латвия и Литва.

Най-полезна за България за пореден път стана капитанката Калина Венева със страхотните 23 точки (2 блока, 2 аса, 41% ефективност в атака и 64% позитивно посрещане - +15) за победата. Една Тодорова добави още 15 точки (44% ефективност в атака и 32% позитивно посрещане - +15) за успеха.

За тима на Гърция единствената, която се представи на ниво, беше Димитра Разакя с 21 точки (1 блок, 3 аса, 34% ефективност в атака и 51% позитивно посрещане - +5).

БЪЛГАРИЯ - ГЪРЦИЯ 3:1 (25:18, 18:25, 25:14, 25:22)

БЪЛГАРИЯ: Вяра Иванова 5, Катерина Попова 7, Калина Венева 23, Една Тодорова 15, Дарина Нанева 9, Цветомира Велчева 3 - Никол Стефанова-либеро (Адриана Алексиева 3, Ивана Петрова 2, Сияна Гендузова 1, Ивайла Рикова)

Старши треньор: АТАНАС ПЕТРОВ

ГЪРЦИЯ: Димитра Папатанасиу 4, Мелина Триантопулу 6, Димитра Разакя 21, Евелина Дзунтели 9, Анастасия Галу 6, Пинелопи Мария Трауда 3 - Константина Дребела-либеро (Антигони Диму 2, София Панайотопулу 2, Елисавет Зафейропулу 2, Теано Караяниду-либеро)

Старши треньор: КОНСТАНТИНОС ГУНТАС.

Снимки: CEV.EU