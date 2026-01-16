Популярни
  • 16 яну 2026 | 01:03
Габриел Маринов бе избран за "Най-добър спортист на Стара Загора 2025"

Габриел Маринов от Тежкоатлетически спортен клуб "Аполон" бе избран за "Най-добър спортист на Стара Загора 2025". Името му бе обявено по време на специална церемония в Държавна опера – Стара Загора. Събитието се проведе за 30-ти пореден път и отдава заслужено признание на изявени спортни състезатели, които са постигнали успехи и са оставили траен отпечатък върху спортния живот на Стара Загора.

През изминалата година Габриел Маринов спечели трето място на Европейското първенство в Албания и златни медали на Балканския и Държавни шампионати.

Останалите номинирани за "Най-добър спортист на Стара Загора 2025" бяха Григор Чернаков и Даяна Стойчева от Спортен клуб по борба „Берое“, Девора Аврамова и Тихомир Иванов от Спортен клуб по лека атлетика „Берое“, Мария Атанасова от Клуб по спортна стрелба „Августа 1992“, Мариян Михалев от Клуб по скокове на батут „Добри Костин“, Руси Желев от Волейболен клуб „Берое 2016“ и Яница Динева от Спортен клуб по художествена гимнастика „Берое“

За "Отбор на Стара Загора 2025" бе обявен тимът за деца между 12 и 14 години на Спортен клуб по естетическа групова гимнастика "Импала", а наградата за "Най-добър треньор на Стара Загора 2025" спечели Георги Кочеренко от Клуб по спортна стрелба "Августа 1992". В останалите категории бяха отличени Теодор Митев от Спортен клуб "Бадминтон", който бе избран за "Най-перспективен състезател на Стара Загора 2025" и Кристиян Канев от клуб "Атила", който бе определен за "Боец на Стара Загора 2025".

По време на церемонията със специални плакети бяха удостоени бившият кмет на града Цанко Яблански, който учредява наградата, алпинистката Христина Йосифова, която стана четвъртата българка, изкачила връх Еверест, Живко Петков, участвал на Мистър Олимпия. Ветерани, постигнали успехи през 2025 г. и спортистите на Стара Загора, които са празнували своя юбилей, също традиционно за церемонията получиха плакети.

