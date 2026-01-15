Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Бодрумспор с Димитров записа втора загуба за Купата на Турция

Бодрумспор с Димитров записа втора загуба за Купата на Турция

  • 15 яну 2026 | 21:25
  • 228
  • 0
Бодрумспор с Димитров записа втора загуба за Купата на Турция

Отборът на Бодрумспор допусна втора поредна загуба в група "В" за Купата на Турция, след като падна с 1:2 у дома от Коняспор. Както е известно, турнирът там се провежда във формат с групи и елиминации, като до момента тимът на Здравко Димитров не се представя особено успешно в него. Българският национал бе титуляр в този мач и остана на терена 83 минути, преди да бъде заменен.

Коняспор поведе с гол на Мортен Бьорло в 45-ата минута, но Бодрум се върна в мача чрез Еге Билсел в 56-ата минута, който възстанови равенството. Гостите обаче нанесоха втори удар в 79-ата минута чрез Сандер Свендсен, който се оказа и решаващ за крайния изход на двубоя - 1:2.

С тази победа Коняспор събра актив от 6 точки и се изкачи до 3-тото място в класирането с равни точки с лидерите Самсунспор и Генчлербирлиги. Бодрумспор пък се намира на предпоследната 7-а позиция в групата с нулев актив до момента.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кристиано Роналдо е с най-високи приходи сред спортистите за изминалата година

Кристиано Роналдо е с най-високи приходи сред спортистите за изминалата година

  • 15 яну 2026 | 19:24
  • 3529
  • 0
Потвърдено: без "Закона на Венгер", но се готвят важни промени при ВАР

Потвърдено: без "Закона на Венгер", но се готвят важни промени при ВАР

  • 15 яну 2026 | 18:52
  • 4162
  • 3
Наполи иска да се раздели с нападател и да му вземе заместник

Наполи иска да се раздели с нападател и да му вземе заместник

  • 15 яну 2026 | 18:48
  • 4824
  • 0
Тотнъм загуби Ричарлисон за седем седмици

Тотнъм загуби Ричарлисон за седем седмици

  • 15 яну 2026 | 18:43
  • 1531
  • 1
Атлетико Мадрид удължи договора на сина на Чоло

Атлетико Мадрид удължи договора на сина на Чоло

  • 15 яну 2026 | 18:35
  • 1163
  • 0
АЕК глоби Мартин Георгиев още преди дебюта му

АЕК глоби Мартин Георгиев още преди дебюта му

  • 15 яну 2026 | 17:53
  • 11215
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Ботев не признава решението на СТК за Око-Флекс - ето какво предприеха пловдивчани

Ботев не признава решението на СТК за Око-Флекс - ето какво предприеха пловдивчани

  • 15 яну 2026 | 20:12
  • 8580
  • 33
Куп промени в състава на Барселона тази вечер (съставите)

Куп промени в състава на Барселона тази вечер (съставите)

  • 15 яну 2026 | 20:52
  • 3363
  • 10
Начало на мача: Комо 0:0 Милан

Начало на мача: Комо 0:0 Милан

  • 15 яну 2026 | 21:45
  • 1680
  • 0
БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

  • 15 яну 2026 | 18:03
  • 25250
  • 94
Милър-Макинтайър и Звезда започнаха надлъгването с Олимпия в Милано

Милър-Макинтайър и Звезда започнаха надлъгването с Олимпия в Милано

  • 15 яну 2026 | 21:30
  • 2132
  • 1
Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

  • 15 яну 2026 | 14:00
  • 38854
  • 79