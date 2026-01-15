Бодрумспор с Димитров записа втора загуба за Купата на Турция

Отборът на Бодрумспор допусна втора поредна загуба в група "В" за Купата на Турция, след като падна с 1:2 у дома от Коняспор. Както е известно, турнирът там се провежда във формат с групи и елиминации, като до момента тимът на Здравко Димитров не се представя особено успешно в него. Българският национал бе титуляр в този мач и остана на терена 83 минути, преди да бъде заменен.

Коняспор поведе с гол на Мортен Бьорло в 45-ата минута, но Бодрум се върна в мача чрез Еге Билсел в 56-ата минута, който възстанови равенството. Гостите обаче нанесоха втори удар в 79-ата минута чрез Сандер Свендсен, който се оказа и решаващ за крайния изход на двубоя - 1:2.

С тази победа Коняспор събра актив от 6 точки и се изкачи до 3-тото място в класирането с равни точки с лидерите Самсунспор и Генчлербирлиги. Бодрумспор пък се намира на предпоследната 7-а позиция в групата с нулев актив до момента.