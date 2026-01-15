Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите в Буенос Айрес

Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите в Буенос Айрес

  • 15 яну 2026 | 19:32
  • 418
  • 0
Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите в Буенос Айрес

Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей кортове в Буенос Айрес (Аржентина) с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.

Поставената под номер 7 българка победи представителката на домакините Карла Маркъс със 7:5, 6:3 за час и 40 минути.

Двете си размениха по два пробива в началото на мача, след което Топалова взе подаването на съперничката си в 12-ия гейм по пътя си към успеха в първия сет. Втората част предложи седем брейка в девет гейма, но българката взе аванс от 3:1 и без проблеми затвори срещата.

За място на полуфиналите тя ще играе срещу друга представителка на домакините - Хустина Мария Гонсалес Даниеле.

Следвай ни:

Още от Тенис

Лидия Енчева достигна до четвъртфиналите в Хургада

Лидия Енчева достигна до четвъртфиналите в Хургада

  • 15 яну 2026 | 17:17
  • 792
  • 0
Антъни Генов допусна поражение в Глазгоу

Антъни Генов допусна поражение в Глазгоу

  • 15 яну 2026 | 17:11
  • 397
  • 1
Лоша загуба за водачката в схемата Ема Радукану в Хобарт

Лоша загуба за водачката в схемата Ема Радукану в Хобарт

  • 15 яну 2026 | 16:52
  • 434
  • 0
Иван Иванов преклони глава пред №4 в схемата в Манакор

Иван Иванов преклони глава пред №4 в схемата в Манакор

  • 15 яну 2026 | 16:37
  • 705
  • 1
Федерер: Григор ми помогна да разбера как бих играл срещу Синер

Федерер: Григор ми помогна да разбера как бих играл срещу Синер

  • 15 яну 2026 | 15:58
  • 5134
  • 8
Глушкова се класира за 1/4-финалите, Росица Денчева отпадна в Анталия

Глушкова се класира за 1/4-финалите, Росица Денчева отпадна в Анталия

  • 15 яну 2026 | 14:41
  • 597
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев не признава решението на СТК за Око-Флекс - ето какво предприеха пловдивчани

Ботев не признава решението на СТК за Око-Флекс - ето какво предприеха пловдивчани

  • 15 яну 2026 | 20:12
  • 637
  • 0
БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

  • 15 яну 2026 | 18:03
  • 19546
  • 74
Филипов: Към днешна дата Око-Флекс е футболист на Ботев, Лудогорец даваше почти двойно на откупната клауза

Филипов: Към днешна дата Око-Флекс е футболист на Ботев, Лудогорец даваше почти двойно на откупната клауза

  • 15 яну 2026 | 16:42
  • 23818
  • 108
Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

  • 15 яну 2026 | 14:00
  • 35519
  • 63
Следете със Sportal.bg Евролига маратона тази вечер

Следете със Sportal.bg Евролига маратона тази вечер

  • 15 яну 2026 | 20:09
  • 2903
  • 0
Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

  • 15 яну 2026 | 13:02
  • 21709
  • 23