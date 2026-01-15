Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите в Буенос Айрес

Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей кортове в Буенос Айрес (Аржентина) с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.

Поставената под номер 7 българка победи представителката на домакините Карла Маркъс със 7:5, 6:3 за час и 40 минути.

Двете си размениха по два пробива в началото на мача, след което Топалова взе подаването на съперничката си в 12-ия гейм по пътя си към успеха в първия сет. Втората част предложи седем брейка в девет гейма, но българката взе аванс от 3:1 и без проблеми затвори срещата.

За място на полуфиналите тя ще играе срещу друга представителка на домакините - Хустина Мария Гонсалес Даниеле.