България U18 с втора победа на евроквалификацията в София

  • 14 яну 2026 | 19:19
  • 2415
  • 1

Националният отбор на България за девойки до 18 години записа втора поредна победа на квалификационния турнир за ЕвроВолей 2026, на който страната ни е домакин в София. Момичетата на селекционера Атанас Петров обърнаха и се наложиха над връстничките си от Черна гора с 3:1 (21:25, 25:15, 25:23, 25:9) във втората си среща от Група А на зоналната квалификация, играна тази вечер пред около 300 зрители в зала "Христо Ботев" в столицата.

Така младите български "лъвици" са с 2 победи от 2 мача и 6 точки във временното класиране в групата, с което на практика се класираха за полуфиналите на турнира. Утре (15 януари) България ще изиграе последния си мач от групата срещу Гърция. Двубоят е отново от 17,30 часа българско време.

Над всички за България отново стана капитанката Калина Венева с 19 точки (2 блока, 3 аса 41% ефективност в атака и 65% позитивно посрещане - +9) за победата. Една Тодорова (1 ас, 36% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане - +11) и Дарина Нанева (4 блока и 53% ефективност в атака - +8) добавиха още 13 и 12 точки за успеха.

За тима на Черна гора единствената с двуцифров актив беше Анастасия Копривица с 15 точки (41% ефективност в атака - +12).

БЪЛГАРИЯ - ЧЕРНА ГОРА 3:1 (21:25, 25:15, 25:23, 25:9)

БЪЛГАРИЯ: Вяра Иванова 6, Ивана Петрова 1, Калина Венева 19, Една Тодорова 13, Дарина Нанева 12, Цветомира Велчева 11 - Никол Стефанова-либеро (Адриана Алексиева 2, Катерина Попова 11, Ивайла Рикова)

Старши треньор: АТАНАС ПЕТРОВ

ЧЕРНА ГОРА: Надя Пекович 2, Анастасия Копривица 15, Йелена Чорович 8, Елена Чолакович 8, София Дулетич 6, Андреа Главанович 6 - Лара Тосич-либеро (Сташа Йовович, Джина Лекич 1, Бояна Красничи, Митра Гудей, Клара Джукич 2, Лина Миливойевич)

Старши треньор: МИЛАН МИЛОШЕВИЧ.

Снимки: CEV.EU

