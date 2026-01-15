Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Потвърдено: без "Закона на Венгер", но се готвят важни промени при ВАР

Потвърдено: без "Закона на Венгер", но се готвят важни промени при ВАР

  • 15 яну 2026 | 18:52
  • 2436
  • 0
Потвърдено: без "Закона на Венгер", но се готвят важни промени при ВАР

Бордът на международната футболна асоциация (IFAB), който се занимава с регулирането на правилата във футбола, може да разшири обхвата на системата за видеоповторения (ВАР), като включи преразглеждане на ситуации за втори жълт картон и неправилно отсъдени корнери. Тази възможност е заложена в дневния ред на предстоящото заседание на организацията, което ще се проведе на 20 януари в Лондон.

В официалния документ, публикуван в четвъртък, точка 2C от дневния ред гласи: „Протокол на ВАР – потенциални допълнителни инциденти, подлежащи на преразглеждане“. Именно в тази секция ще се дискутира дали ВАР да се намесва при ситуации, водещи до втори жълт картон, както и при отсъждането на ъглови удари.

В момента ВАР се използва само при директен червен картон, но не и при втори жълт.

Ако промените бъдат одобрени, те могат да влязат в сила от следващия сезон, което би трябвало да означава, че няма да важат за идното Световно първенство.

Засега обаче един от най-дискутираните въпроси – така нареченият „Закон на Венгер“ за засадите, остава извън списъка с възможни изменения за сезон 2026/2027. Той е включен само в раздела за дискусии, а не за конкретни промени в правилника.

Отхвърлят "Закона на Венгер", но компромисна промяна може би ще има
Отхвърлят "Закона на Венгер", но компромисна промяна може би ще има

Сред другите теми за обсъждане на срещата са мерки срещу умишленото бавене на играта и прекъсванията. Ще се разглеждат идеи като въвеждане на обратно броене за вратарите при изпълнение на удар от вратата и ограничаване на времето за извършване на смени. Освен това ще бъдат представени и технологични нововъведения, свързани с полуавтоматичната система за засади, системата Football Video Support (FVS) и използването на камери, прикрепени към телата на съдиите.

Колина подкрепи използването на ВАР за ъглови удари на Световното
Колина подкрепи използването на ВАР за ъглови удари на Световното
