Потвърдено: без "Закона на Венгер", но се готвят важни промени при ВАР

Бордът на международната футболна асоциация (IFAB), който се занимава с регулирането на правилата във футбола, може да разшири обхвата на системата за видеоповторения (ВАР), като включи преразглеждане на ситуации за втори жълт картон и неправилно отсъдени корнери. Тази възможност е заложена в дневния ред на предстоящото заседание на организацията, което ще се проведе на 20 януари в Лондон.

В официалния документ, публикуван в четвъртък, точка 2C от дневния ред гласи: „Протокол на ВАР – потенциални допълнителни инциденти, подлежащи на преразглеждане“. Именно в тази секция ще се дискутира дали ВАР да се намесва при ситуации, водещи до втори жълт картон, както и при отсъждането на ъглови удари.

В момента ВАР се използва само при директен червен картон, но не и при втори жълт.

Ако промените бъдат одобрени, те могат да влязат в сила от следващия сезон, което би трябвало да означава, че няма да важат за идното Световно първенство.

Засега обаче един от най-дискутираните въпроси – така нареченият „Закон на Венгер“ за засадите, остава извън списъка с възможни изменения за сезон 2026/2027. Той е включен само в раздела за дискусии, а не за конкретни промени в правилника.

Отхвърлят "Закона на Венгер", но компромисна промяна може би ще има

Сред другите теми за обсъждане на срещата са мерки срещу умишленото бавене на играта и прекъсванията. Ще се разглеждат идеи като въвеждане на обратно броене за вратарите при изпълнение на удар от вратата и ограничаване на времето за извършване на смени. Освен това ще бъдат представени и технологични нововъведения, свързани с полуавтоматичната система за засади, системата Football Video Support (FVS) и използването на камери, прикрепени към телата на съдиите.

Колина подкрепи използването на ВАР за ъглови удари на Световното