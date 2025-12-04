Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Колина подкрепи използването на ВАР за ъглови удари на Световното

Колина подкрепи използването на ВАР за ъглови удари на Световното

  • 4 дек 2025 | 21:03
  • 585
  • 0
Колина подкрепи използването на ВАР за ъглови удари на Световното

Председателят на Съдийската комисия на ФИФА Пиерлуиджи Колина подкрепи използването на системата за видеоповторения за установяването дали има ъглов удар или не. По-рано през седмицата излезе информация, че световната футболна централа може да промени правилата за използването на ВАР за Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико и то да включва корнерите, както и решенията за показване на втори жълт картон.

"Мисля, че всички трябва да имаме за цел взимането на правилни решения на терена. Би било жалко, ако резултат от турнира бъде решен не от действията на играчите на терена, а от неволна грешка на хората, от които зависи това. Ще обсъдим това и ще видим какъв ще е резултатът, защото мисля, че целта си заслужава", заяви Колина на брифинг във Вашингтон ден преди жребия за Мондиал 2026.

Попитан дали решения на ВАР за ъгловите удари няма да доведат до допълнителни забавяния, той отговори: "Основният критерий е да няма забавяния. При ъгловите удари има психологическо забавяне, защото, когато има корнер, обикновено се изчаква двамата централни защитници да се предвижат напред. Обикновено отнева 10-15 секунди за нападателите да се подготвят. В това време, ако корнерът е даден грешно... всеки има доказателствата, че началото на игровата ситуация е грешно. Трудно ми е да разбера, ако има възможност да се види дали е правилно решението или не, защо трябва да си зариваме главите в пясъка и да се надяваве, че нищо няма да се случи при ъгловия удар".

