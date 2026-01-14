Отхвърлят "Закона на Венгер", но компромисна промяна може би ще има

„Законът на Венгер“, както е известно новото правило за засада, според което цялото тяло трябва да е пред противниковия играч, за да бъде отсъдена нередовна позиция, по всичко личи, че няма да се осъществи.

Според вестник „Таймс“ УЕФА и Футболната асоциация на Англия (ФА) смятат, че така нареченият „Закон на Венгер“, предложен от ФИФА по идея на бившия мениджър на Арсенал, би представлявал твърде драстична промяна в правилата за засада.

„Законът на Венгер“, създаден да революционизира правилото за засада, далеч не среща само привърженици. Както съобщава „Таймс“, Футболната асоциация на Англия (ФА) смята, че тази промяна би била прекалено радикална и би имала огромно влияние върху начина, по който се играе футбол, принуждавайки защитниците да се позиционират значително по-дълбоко на терена.

Според същия британски вестник ФА има подкрепата на УЕФА и се готви да предложи компромисно решение. Докато „Законът на Венгер“ предвижда, че играч е в засада само ако цялото му тяло е пред последния защитник, тяхната идея е засадата да се сигнализира, ако която и да е част от нападателя премине линията на защитника, изключвайки влиянието на стъпалата, краката и главата.

Не се очакват промени преди Световното първенство през 2026 г. (от 11 юни до 19 юли в Мексико, САЩ и Канада), но ФИФА се надява, че IFAB, органът, който управлява правилата на играта, скоро ще ѝ позволи да проведе нови тестове.