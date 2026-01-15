Линдзи Вон издирва изгубена щека в социалните мрежи

Линдзи Вон може да доминира в спусканията от Световната купа на 41-годишна възраст, но дори американската кралица на скоростните дисциплини не е застрахована срещу изгубена екипировка. Вон се обърна към социалните медии в четвъртък с необичайна молба, след като загуби ски щека в Тарвизио, Италия, преди събитието от Световната купа този уикенд.
"Някой взе щеката ми на паркинга днес в Тарвизио. Ако сте я виждали, моля, отговорете. Благодаря ви", написа Вон в X, публикувайки снимка на изгубената щека с нейните инициали.
Вон, фаворит за скоростните състезания на Олимпийските игри Милано-Кортина следващия месец, се оттегли от спорта през 2019 г. и претърпя операция на коляното през април 2024 г., но се завърна в състезанията по-късно същата година и се радва на нови успехи, които надминаха очакванията.
Вече най-възрастната победителка в Световната купа за всички времена, Вон продължи изумителната си, неподвластна на възрастта форма с победа в спускане в Цаухензее, Австрия, миналата седмица.
Приказката на Вон продължава с невероятна 84-та победа!
Този триумф отбеляза четвъртия подиум на Вон от четири спускания този сезон, затвърждавайки лидерството й в класирането за Световната купа и статута й на фаворит на Олимпийските игри следващия месец.
Снимки: Gettyimages