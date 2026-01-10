Приказката на Вон продължава с невероятна 84-та победа!

Линдзи Вон продължи приказното си завръщане в Световната купа в олимпийския сезон 2025/26 с нова невероятна победа в спускането! 41-годишната американка покори пистата в австрийския зимен център Цаухензее с вълшебно каране и най-добро време от 1:06.24 минути. Това е 84-тата победа в забележителната ѝ кариера в Световната купа.

LINDSEY VONN VINCE ANCORA 🥹🥹🥹



La 41enne statunitense si prende la discesa "sprint" di Zauchensee: seconda vittoria stagionale e 84ª in carriera 👏👏👏#EurosportSCI pic.twitter.com/jLHECEd8l4 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 10, 2026

На 0.37 секунди от легендарната американка завърши Кайса Викхоф Лие, а третата позиция остана за сънародничката на Вон - Жаклин Уайлс с пасив от 0.48 секунди.

Топ 10 допълниха Лаура Пировано, Джанин Шмит, Ема Айхер, Бризи Джонсън, Роман Мирадоли, Никол Делаго, Елена Куртони и Естер Ледецка (последните две с равни времена).

LINDSEY VONN 🇺🇸 WINS THE DOWNHILL IN ZAUCHENSEE! 🏆

Her second victory of the season and the 84th World Cup win of her incredible career.



🥈 Kajsa Vickhoff Lie 🇳🇴 (+0.37)

🥉 Jacqueline Wiles 🇺🇸 (+0.48)#FISAlpine #WorldCupZauchensee pic.twitter.com/HxPHhB8vxA — FIS Alpine (@fisalpine) January 10, 2026

Изключителната през настоящата кампания Вон продължава да е единствената скиорка, изкачвала се на подиума във всичките спускания досега. Със своите 4 класирания в топ 3 тя още на този етап подобри най-добрите постижения на своите конкурентки от миналия сезон, когато нито една не можа да запише повече от три подиума.

Линдзи Вон отново победи в конкуренцията на 15 състезателки, които са родени след първата ѝ победа в Световната купа на 29 ноември 2001 година. Със сигурност преродената американка ще бъде сред фаворитките за олимпийско злато на предстоящите Игри в Милано-Кортина през февруари.

Цаухензее пък за 16-и път беше домакин на спускане при жените. Любопитното е, че първата в историята победителка там Яна Сотисова (Чехия) през 1981-ва все още е най-младата със своите тогава 21 години и 79 дни. Днешната кралица Вон е с 20 години по-възрастна. За американката това е трети успех в австрийския зимен център и тя вече е номер 1 в историята по този показател (другите ѝ са през 2011-та и 2016-а), като само Ренате Гьотчъл има повече от една.