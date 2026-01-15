Бразилски национал смени Апоел с Дубай

Бразилският национал Бруно Кабокло вече официално е играч на Дубай. Той се раздели с тима на Апоел Тел Авив по взаимно съгласие, след като в последните месеци упорито се говореше за смяната на клубната му принадлежност.

Припомняме ви, че 208-сантиметровият баскетболист се включи в предсезонната подготовка на израелския гранд малко по-късно заради ангажименти с националния отбор, след което получи сериозна контузия в кръста и се подложи на операция, която го извади от терените за няколко месеца.

След възстановяването му обаче се оказа, че Димитрис Итудис не смята повече да разчита на него и той така и не взе участие в срещите на Апоел през този сезон. За неговия подпис се бореше упорито и отборът на ПАОК, но в крайна сметка се стигна до подпис с Дубай.