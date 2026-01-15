Антъни Генов допусна поражение в Глазгоу

Българинът Антъни Генов допусна поражение на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Глазгоу с награден фонд 56 700 евро.

Генов и Ян Йермар (Чехия) загубиха от водачите в схемата от първите поставени Клийв Харпър (Канада) и Дейвид Стивънсън (Великобритания) с 3:6, 4:6 за 61 минути.

Двамата допуснаха по един пробив във всеки от двата сета, а от своя страна не успяха да стигнат до брейк при сервиса на своите съперници.

Генов все пак заработи 275 евро и 9 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 237-ото място.