  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Антъни Генов допусна поражение в Глазгоу

Антъни Генов допусна поражение в Глазгоу

  • 15 яну 2026 | 17:11
  • 273
  • 1
Българинът Антъни Генов допусна поражение на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Глазгоу с награден фонд 56 700 евро.

Генов и Ян Йермар (Чехия) загубиха от водачите в схемата от първите поставени Клийв Харпър (Канада) и Дейвид Стивънсън (Великобритания) с 3:6, 4:6 за 61 минути.

Двамата допуснаха по един пробив във всеки от двата сета, а от своя страна не успяха да стигнат до брейк при сервиса на своите съперници.

Генов все пак заработи 275 евро и 9 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 237-ото място.

