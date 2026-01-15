Популярни
  Баскетбол
  Евролига
  3. Евролига
  Скариоло говори преди Ел Класико: за НБА Европа и Евролигата

Отборът на Реал Мадрид се готви за второто Ел Класико в рамките на по-малко от две седмици, този път от 22-рия кръг на Евролигата, с голямо желание за реванш след загубата от Барселона на 4 януари в Лига Ендеса.

Мадридчани, които победиха вечния си съперник в "Палау Блауграна" в първия кръг на сезона, искат да продължат да трупат европейски победи и да оставят зад гърба си периода на нестабилни изяви. Срещу тях ще застане отборът на Чави Паскуал, който, въпреки многото промени в състава през лятото, запазва същото основно ядро.

На пресконференцията преди мача Серджо Скариоло беше попитан – както се очакваше – за бъдещето на Реал Мадрид, на фона на слуховете, че клубът сериозно обмисля участие в НБА Европа, вместо да остане в Евролигата. Италианският треньор подходи към темата от средносрочна и дългосрочна перспектива: „Честно казано, не съм мислил много по въпроса. Разбирам, че все още има място за координация и избягване на конфликти. Прекарах много години в Евролигата, но изживях и три фантастични години в НБА, където оцених начина, по който работят. Всичко, което добавя към баскетбола и не отнема, е положително.“

Испански медии съобщават, че Реал клони към НБА Европа, без все още да има окончателно решение. Скариоло уточни, че клубът вече е начертал дългосрочен план: „Клубът е стартирал средносрочен до дългосрочен план. Тази година всички сме фокусирани върху това да се състезаваме и да се представяме добре, но в същото време мислим и за следващите сезони. Дългосрочният план продължава поне три години и трябва да вземе предвид какво е най-добро в дългосрочен план.“

Италианският треньор наблегна особено на значението на търпението и стратегическото мислене, особено за клуб с мащаба и историята на Реал: „Най-добрият съюзник на лошите решения е краткосрочното мислене, когато гледаш само какво е добро за февруари. На паркета трябва сами да решаваме проблемите си, но в планирането погледът трябва да е към бъдещето. Говорим за клуб на 120 години, с още много пред себе си. Краткосрочното винаги води до грешни решения.“

Снимки: Gettyimages

