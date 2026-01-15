Популярни
»
Лоша загуба за водачката в схемата Ема Радукану в Хобарт

  15 яну 2026
Лоша загуба за водачката в схемата Ема Радукану в Хобарт

Поставената под номер 1 Ема Радукану (Великобритания) отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове от сериите WТА 250 в Хобарт, Австралия.

Шампионката от Откритото първенство на САЩ през 2021 година отстъпи m,eo участващата с „уайлд кард“ представителка на домакините Тейла Престън с 2:6, 4:6 за час и 25 минути.

23-годишната Ръдукану започна срещата с пробив, но до края на първия сет съперничката й направи три брейка и спечели две от подаванията си без загубена точка. Във втората част британката проби първа при 1:1, но Престън върна брейка при 3:2 в полза на Ръдукану, а след това двете отново си размениха по един спечелен гейм при подаване на опонента. Австралийката успя да затвори срещата с нов пробив при 5:4 в своя полза, с което се класира за полуфиналите.

Там тя ще срещне 18-годишната американка Ива Йович, която елиминира Магда Линете (Полша) с 6:3, 6:7(5), 6:2 за два часа и 54 минути в най-оспорвания мач от четвъртфиналната фаза.

Квалификантката Елизабета Кочарето (Италия) отстрани Анна Бондар (Унгария) с 6:2, 6:2. 24-годишната италианка не срещна трудности по пътя си към успеха, осъществявайки по два пробива във всеки от сетовете без да допусне нито един.

Кочарето ще спори за място на финала с Антония Ружич (Хърватия), която победи Олга Данилович (Сърбия) с 6:3, 6:3.

