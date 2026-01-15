Изключителни три поста не стигнаха на България за нещо повече от 12-то място в Руполдинг

Изключителни първи три поста от страна на Благой Тодев, Владимир Илиев и Константин Василев не бяха достатъчни на България да се пребори за нещо повече от ... място в мъжката щафета на 4 по 7.5 километра от Световната купа по биатлон в Руполдинг (Германия).
След първите три поста, в които Тодев, Илиев и Василев имаха нужда от само два допълнителни патрона, българският квартет заемаше отличната четвърта позиция на само 7.5 секунди от лидерите от Швеция. Това четвърто място не дойде случайно, тъй като през цялото време родните биатлонисти се движеха в групата на водачите, които също се справяха много силно на рубежа и използваха минимално количество допълнителни патрони.
За съжаление обаче Васил Зашев не успя да използва тази инерция на последния пост и така българския тим се смъкна до 12-та позиция на финала на цели 2:56.5 минути от победителите от Франция. 23-годишният биатлонист се опази от наказателната обиколка, използвайки три допълнителни патрона в стрелбата си от положение прав, но доста слабото му темпо по трасета се оказа пагубно за шансовете на България за нещо повече днес.
Отпред Франция нанесе първо поражение на Норвегия в мъжките щафети от началото на сезона с много силния последен пост от страна на Ерик Перо, който изведе „петлите“ до успеха, въпреки че те бяха сред малко отбори, които направиха наказателна обиколка днес. Норвегия остана на второто място на 6.2 от Франция, а тройката с пасив от 7.9 оформиха домакините от Германия.
Световната купа в Руполдинг продължава утре от 15:30 часа българско време с женския спринт на 7.5 километра. Точно 24 часа по-късно ще се проведе и мъжкият спринт на 10 километра, а в неделя са предвидени преследвания за двата пола.