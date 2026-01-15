Бивш футболист на Ювентус и Байерн ще играе в четвъртата дивизия на Италия

Бившият бразилски национал Дъглас Коща ще осъществи сензационен трансфер в четвъртодивизионния италиански клуб Киево, съобщава Джанлука Ди Марцио.
35-годишното крило ще се присъедини като свободен агент към “летящите магаренца” до лятото, след което ще подпише за два сезона с Ал-Итифак от ОАЕ, който наскоро привлече Марио Балотели, но няма повече квоти за чужденци. Планът е на собственика на двата клуба Пиетро Латерца. В дългата си кариера Коща е играл за Гремио, Шахтьор (Донецк), Байерн (Мюнхен), Ювентус, Лос Анджелис Галакси, Флуминензе и Сидни ФК. През миналия септември австралийският клуб прекрати договора му, след като бразилски съд издаде заповед за негов арест заради неплатена детска издръжка.
Снимки: Gettyimages