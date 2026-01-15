Бивш футболист на Ювентус и Байерн ще играе в четвъртата дивизия на Италия

Бившият бразилски национал Дъглас Коща ще осъществи сензационен трансфер в четвъртодивизионния италиански клуб Киево, съобщава Джанлука Ди Марцио.

35-годишното крило ще се присъедини като свободен агент към “летящите магаренца” до лятото, след което ще подпише за два сезона с Ал-Итифак от ОАЕ, който наскоро привлече Марио Балотели, но няма повече квоти за чужденци. Планът е на собственика на двата клуба Пиетро Латерца. В дългата си кариера Коща е играл за Гремио, Шахтьор (Донецк), Байерн (Мюнхен), Ювентус, Лос Анджелис Галакси, Флуминензе и Сидни ФК. През миналия септември австралийският клуб прекрати договора му, след като бразилски съд издаде заповед за негов арест заради неплатена детска издръжка.

Former Juventus and Bayern Munich star Douglas Costa is reportedly close to joining Chievo Verona in Italy’s fourth division. pic.twitter.com/l8lWDCJsRn — Football Italia (@footballitalia) January 15, 2026

