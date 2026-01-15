Популярни
  Тенис
  2. Тенис
  3. Иван Иванов преклони глава пред №4 в схемата в Манакор

Иван Иванов преклони глава пред №4 в схемата в Манакор

  • 15 яну 2026 | 16:37
Иван Иванов преклони глава пред №4 в схемата в Манакор

Националът на България за "Купа Дейвис" Иван Иванов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове за мъже в Манакор (Испания) с награден фонд от 15 хиляди долара.

17-годишният Иванов, който е водач в световната ранглиста при юношите, претърпя поражение за 77 минути от поставения под номер 4 представител на домакините Серхио Ернандо с 0:6, 1:6 в надпреварата в Академията на местната легенда Рафаел Надал, където българинът тренира от повече от три сезона.

Той загуби първите осем и последните четири гейма в срещата, като не успя да се възползва от нито една от петте си възможности за пробив в подаването на 21-годишния левичар Ернандо, 527-и в света.

Иван Иванов, 942-и в класацията на АТП, през миналата седмица достигна до финала на друг турнир от същия ранг в Манакор.

