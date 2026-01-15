Популярни
»
  Sportal.bg
  Моторни спортове
  Шампионът във Формула 2 става резерва в Макларън

  • 15 яну 2026 | 16:15
  • 487
  • 0
Действащият шампион във Формула 2 Леонардо Форнароли ще заеме позицията на резервен пилот в отбора на Макларън във Формула 1, обявиха от Уокинг днес.

Форнароли не успя да си намери титулярна позиция във Формула 1 за сезон 2026, въпреки че спечели титлите във Формула 3 и Формула 2 в последователни години. Вместо това италианецът се присъедини към Макларън като тестови и развоен пилот, а днес от Уокинг съобщиха, че той ще бъде и резервен състезател на тима в хода на предстоящия сезон.

Форнароли ще разделя тази позиция с титулярния състезател на Макларън в Индикар Пато О'Уорд, който за поредна година ще комбинира ангажиментите си към Макларън зад Океана с програма във Формула 1. Очаква се Форнароли и О'Уорд да бъдат пилотите, които ще участва в свободни тренировки вместо титулярите Ландо Норис и Оскар Пиастри в хода на сезон 2026. Програмата на Форнароли предвижда интензивни тестове както на писта, така и в симулатора на Макларън за италианеца.

Снимки: Gettyimages

