Шампионът във Формула 2 става резерва в Макларън

Действащият шампион във Формула 2 Леонардо Форнароли ще заеме позицията на резервен пилот в отбора на Макларън във Формула 1, обявиха от Уокинг днес.

Reserve driver, locked in 🔐

Our Driver Development plans confirmed ✅

2026, let’s go 👊 — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) January 15, 2026

Форнароли не успя да си намери титулярна позиция във Формула 1 за сезон 2026, въпреки че спечели титлите във Формула 3 и Формула 2 в последователни години. Вместо това италианецът се присъедини към Макларън като тестови и развоен пилот, а днес от Уокинг съобщиха, че той ще бъде и резервен състезател на тима в хода на предстоящия сезон.

Форнароли ще разделя тази позиция с титулярния състезател на Макларън в Индикар Пато О'Уорд, който за поредна година ще комбинира ангажиментите си към Макларън зад Океана с програма във Формула 1. Очаква се Форнароли и О'Уорд да бъдат пилотите, които ще участва в свободни тренировки вместо титулярите Ландо Норис и Оскар Пиастри в хода на сезон 2026. Програмата на Форнароли предвижда интензивни тестове както на писта, така и в симулатора на Макларън за италианеца.

