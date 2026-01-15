Популярни
»
  Баскетбол
  Евролига
  3. Евролига
  4. Партизан няма да играе с Апоел в Сърбия

Партизан няма да играе с Апоел в Сърбия

  • 15 яну 2026 | 17:30
  • 402
  • 0
Партизан няма да играе с Апоел в Сърбия

Поради провеждането на Европейското първенство по водна топка в "Белградска Арена," Партизан е принуден да търси алтернативен дом. "Гробарите" изиграха срещата с Олимпиакос от 22-рия кръг на Евролигата в зала „Александър Николич“, а срещу Апоел Тел Авив ще се изправят в Мюнхен.

„Черно-белите“ ще гостуват на Байерн във вторник (20 януари), така че за да не се връщат в Белград, три дни по-късно ще посрещнат отбора от Тел Авив в Мюнхен. По този повод от Партизан обявиха следното:

"Както беше обявено по-рано, „черно-белите“ бяха принудени да намерят алтернативни решения за домакинските си мачове през януари поради заетостта на "Белградска Арена". Изборът за мача от 24-ия кръг на Евролигата е BMW парк в Мюнхен, град, в който „черно-белите“ вече ще бъдат заради мача срещу Байерн, който е насрочен три дни по-рано.", написаха от сръбския гранд в официалното си изявление.

