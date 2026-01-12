Арман Царукян обвини UFC: Искат да направят Пади Пимблет шампион

Арман Царукян смята, че Пади Пимблет е специално избран от UFC за звезда.

Боецът от Ливърпул ще се изправи срещу Джъстин Гейджи в главен двубой на 24 януари, като залогът е временна титла в лека категория. Царукян е убеден, че този двубой е ясен пример за желанието на ръководството на UFC да промотира Пимблет. Въпреки че в момента Царукян е претендент №1 в категория до 70 килограма, той очевидно е бил пренебрегнат в полза на мача Гейджи срещу Пимблет. Очаква се победителят от тази среща да се бие с безспорния шампион Илия Топурия, когато той се завърне след пауза на състезателната му кариера поради лични причини.

След победата си в дуел по свободна борба над Ланс Палмър на RAF 5 в Сънрайз, Флорида, Царукян говори с репортери зад кулисите и представи своята теория защо Пимблет се бие за титла вместо него.

„Всички знаят, че искат да направят Пади Пимблет шампион, защото това е неговият шанс“, заяви Царукян. „Те знаят, че ако ме изправят срещу него, той ще загуби и звездата ще изчезне. Гейджи е лесен мач за него. Той е стар, остават му може би един-два двубоя. Затова му дават временна титла, защото той няма да бъде истински шампион. Там е Илия Топурия и не мисля, че Гейджи може да го победи.“

Царукян и Пимблет не крият взаимната си неприязън, като двамата често се нападат в интервюта. Враждата стигна дотам, че в скорошно интервю Пимблет изрази надежда Царукян да получи контузия в мача си от RAF.

„Да, той иска да се контузя, за да не се бия с него“, коментира Царукян. „Аз съм кошмар за него и той знае, че ако се бием, ще загуби. Ще се опитва да не се бие с мен през целия си живот. Надявам се Джъстин Гейджи да го нокаутира и да го изпрати обратно в Англия, където да си яде... не знам какво яде там... пиле или каквото и да е.“

До UFC 324 остават две седмици и Царукян се надява да получи обаждане, ако Гейджи или Пимблет не могат да участват. Последната му поява в октагона беше през ноември, когато постигна доминираща победа чрез събмишън над Дан Хукър, затвърждавайки позицията си начело на претендентите.

Освен това Царукян остава активен, участвайки в различни граплинг състезания, и е уверен, че ще бъде готов, ако се наложи да замести някого в главното събитие на 24 януари.

„Тук съм“, каза Царукян. „Във форма съм. Ако UFC има нужда от мен, ще вляза и ще се бия. Надявам се нещо да се случи, за да отида там, да остана и дори ден преди мача, ако кажат: „Трябва да свалиш килограми и да се биеш“, ще го направя. Защото тренирам всеки ден, работя много здраво и вярвам в себе си.“

Именно Царукян първи си осигури двубой за титла в UFC, когато беше насрочен да се бие с Ислам Махачев за пояса в лека категория на UFC 311 миналия януари. За нещастие на Царукян, контузия в гърба го принуди да се оттегли ден преди битката и той вярва, че оттогава организаторите се колебаят да му се доверят.

Царукян не си помогна и когато удари с глава Хукър по време на срещата им лице в лице преди сблъсъка им в UFC Катар, което потенциално застраши провеждането на двубоя.

„Това е само мое предположение, съдейки по интервюта и по това, което ми казва моят мениджър. Оттам реших, че причината е тази“, каза Царукян относно възможността Дейна Уайт и компания да са настроени срещу него. „Лично не съм говорил с Дейна или с [изпълнителния директор на UFC] Хънтър [Кембъл] за това.“

„Трябва да отида във Вегас и да говоря с тях“, добави Царукян. „Ще видим какво ще кажат, но вероятно става въпрос за удара с глава и оттеглянето от мача за титлата, да.“