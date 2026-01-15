Буфон не е изненадан от липсата на лагер за Италия преди плейофите

Ръководителят на делегацията на Италия, Джиджи Буфон, не е изненадан, че „адзурите“ няма да имат възможност да тренират заедно за няколко допълнителни дни през февруари, месец преди полуфиналния плейоф за Световното първенство срещу Северна Ирландия. Новината беше съобщена още миналата седмица от "Кориере дела Сера", но стана официална в сряда, когато от Серия А потвърдиха датите и началните часове за 23-ия и 24-ия кръг на първенството както и за четвъртфиналите на Копа Италия.

„Трябва да разчитаме на собствените си сили“, заяви Буфон пред "Кориере дела Сера".

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо се надяваше, че Италианската футболна федерация (FIGC) и Серия А да постигнат споразумение за преместване на някои мачове от първенството през първите две седмици на февруари. Това щеше да даде възможност на „адзурите“ да прекарат няколко дни заедно на базата на националния тим в Коверчано, по-малко от месец преди полуфиналния плейоф за Световното първенство.

Въпреки това, сгъстената програма и изискванията на телевизионните компании направиха невъзможно намирането на прозорец за тренировъчния лагер на националния отбор. Италия изигра последния си официален мач на 16 ноември 2025 г., а играчите ще се съберат отново чак на 22 март 2026 г., за да започнат подготовка за решаващия двубой срещу Северна Ирландия, насрочен за 26 март.

