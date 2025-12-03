Гравина призна, че искал да даде на Гатузо друга роля преди да го назначи за селекционер на Италия

Президентът на Италианската футболна федерация Габриеле Гравина призна, че първоначално е планирал да повери на Дженаро Гатузо младежкия национален тим на Италия преди да го назначи за селекционер на мъжкия състав на “Скуадра адзура” след освобождаването на Лучано Спалети в началото на юни.

“Още през март се бяхме свързали с Рино Гатузо, който щеше да стане селекционер на младежите до 21 години. Силвио Балдини (назначеният селекционер на Италия U21 - б.р.) също беше съгласен, така че, когато имахме възможност, ние се обадихме и на двамата. Също така е вярно, че Роберто Манчини беше готов да се завърне на поста. Говорих с него и той беше много отворен за този вариант”, сподели Гравина в интервю за “Кориере дело спорт”.

FIGC President Gabriele Gravina confirms that Roberto Mancini had made himself available to return as Italy coach, while Luciano Spalletti had the ‘reaction of a true Italian’ when he announced his dismissal. pic.twitter.com/DNfje8yY7O — Football Italia (@footballitalia) December 3, 2025

Той също така обясни как се стигна до изненадващата оставка на Спалети по време на негова пресконференция след загубата от Норвегия с 0:3. “Нямаше да го уволня дори след този мач. С него се бяхме разбрали заедно да обявим раздялата в края на пресконференцията. Той обаче се пропука още на първия въпрос, като не успя да сдържи своя гневен изблик, но това беше реакция на един истински италианец”, заяви шефът на италианския футбол.

Освен това Гравина увери, че не смята да напусне президентския си пост дори ако напролет Италия не успее да се класира за Световно първенство за трети пореден път. “На тези, които скандират: “Захващай се за работа”, ще им отговоря: “Ако си тръгна, да не би нашият футбол ще се рестартира и ще спечелим Мондиала?” Ако бях сигурен в това, веднага щях да напусна. Ето защо аз оставам спокоен. Всеки път, щом националният тим направи грешна стъпка, веднага се стига до обществено възмущение и призиви за оставки. Съгласен съм, че играта е за феновете, но ние продължаваме да търсим виновници, без да осъзнаваме, че федерацията не може да налага определени неща, а само да повишава осведемеността.

FIGC President Gabriele #Gravina: "There's talk of resigning without the World Cup: but if I leave, will Italian football restart? Serie A is competing with the national team. Each club is looking to its own advantage."@CalcioFinanza pic.twitter.com/Ci99uSEOyG — Salhin🇵🇹 (@salhincrow) December 3, 2025

Ако си мислим, че при негативен резултат президентът трябва да бъде сменен, значи допускаме поредната грешка. Аз не излизам на терена, но защитавам своите решения. Какво ще се случи, ако си тръгна? Италия ще стане световен шампион и проблемите ще изчезнат?”, коментира той и добави, че има вяра, че “адзурите” ще преминат успешно през плейофите за Мондиал 2026: “Да, оптимист съм, и то въз основа на обективни фактори като пътя, който ни доведе дотук, без да броим второто полувреме срещу Норвегия. Песимизмът хаби енергията ни, което не помага на каузата. Целта е постижима, така че нека запретнем ръкави и да се ангажираме всички заедно”.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages