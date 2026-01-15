Популярни
Контролна среща: Ботев (Пд) - Марица 2:0
Двоен успех за Хонда в 11-я етап на рали "Дакар", но Бенавидес си върна лидерството

  • 15 яну 2026 | 15:19
  • 148
  • 0
Двоен успех за Хонда в 11-я етап на рали "Дакар", но Бенавидес си върна лидерството

Скайлър Хоус и Адриен ван Беверен донесоха двойна победа на Хонда в днешния 11-ти етап на рали „Дакар“ при мотоциклетистите, който беше с обща дължина от 882 километра, от които само 346 бяха за време.

Американецът Хоус покри дистанцията за 3:09:02 часа, за да изпревари с 21 секунди победителя от вчерашния десети етап Ван Беверен. Тройката с пасив от 1:15 минути допълни испанеца Едгар Канет от състава на КТМ, чийто съотборник Лучиано Бенавидес се класира четвърти.

По този начин аржентинецът поведе за втори път в генералното класиране. В него преди финалните два етапа на състезанието Бенавидес води със само 23 секунди пред Рики Брабек от Хонда, който даде шесто време днес. По всички личи, че крайният победител ще бъде един от тях двамата, тъй като заемащият третото място Тоша Шарейна (Хонда) изостава с 15:16 минути от първото място, а до финала не остава много.

Утрешният 12-ти етап на рали „Дакар“ предвижда състезателите да изминат общо 720 километра от Ал Хенакия до Янбу. От тези 720 километра само 311 ще бъдат за време, а останалите 409 – преходни. Съботният финален етап, който ще бъде изцяло около Янбу, ще включва само 105 състезателни километра, което означава, че за мотоциклетистите остава общо 416 състезателни километра до финала на тазгодишното издание на рали „Дакар“.

Снимки: Imago

