Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Ботев (Пд) - Марица 2:0
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Елизара Янева с нова голяма победа и място на четвъртфиналите в Манчестър

Елизара Янева с нова голяма победа и място на четвъртфиналите в Манчестър

  • 15 яну 2026 | 14:27
  • 395
  • 0
Елизара Янева с нова голяма победа и място на четвъртфиналите в Манчестър

Елизара Янева продължава впечатляващото си представяне и се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в зала в Манчестър с награден фонд 40 000 долара.

18-годишната българка се наложи във втория кръг с 6:3, 4:6, 6:1 над представителката на домакините Емили Апълтън. Двубоят продължи час и 47 минути.

Янева проби за 3:1 в първия сет и запази преднината си за крайното 6:3. Втората част бе значително по-оспорвана, а британката успя да изравни сетовете с единствения си пробив в десетия гейм. В решителния трети сет обаче българката демонстрира по-голямата си класа – поведе с 4:0 и без проблеми затвори мача с убедителното 6:1.

На старта на турнира Янева постигна впечатляваща победа над поставената под №6 в схемата Нома Акугуе от Германия, която заема 269-о място в световната ранглиста.

В мач за място на полуфиналите българката ще се изправи срещу победителката от двубоя между втората поставена Катрин Себов (Канада) и Хана Клугман (Великобритания).

Следвай ни:

Още от Тенис

Защитаващата титлата си Мадисън Кийс отпадна в Аделаида

Защитаващата титлата си Мадисън Кийс отпадна в Аделаида

  • 15 яну 2026 | 13:02
  • 949
  • 0
Съперникът на Григор Димитров в Мелбърн е на 1/2-финал в Аделаида

Съперникът на Григор Димитров в Мелбърн е на 1/2-финал в Аделаида

  • 15 яну 2026 | 12:44
  • 530
  • 0
Янаки Милев победи №289 в света и се класира за четвъртфиналите в Анталия

Янаки Милев победи №289 в света и се класира за четвъртфиналите в Анталия

  • 15 яну 2026 | 12:27
  • 484
  • 0
Маестрото разкри на кого ще стиска палци на Australian Open

Маестрото разкри на кого ще стиска палци на Australian Open

  • 15 яну 2026 | 10:56
  • 4432
  • 0
Сабаленка срещу участничка с "уайлд кард" на старта на Australian Open

Сабаленка срещу участничка с "уайлд кард" на старта на Australian Open

  • 15 яну 2026 | 10:39
  • 1253
  • 2
Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

  • 15 яну 2026 | 08:49
  • 21145
  • 23
Виж всички

Водещи Новини

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

  • 15 яну 2026 | 14:00
  • 14416
  • 20
Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

  • 15 яну 2026 | 08:49
  • 21145
  • 23
Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

  • 15 яну 2026 | 11:26
  • 12967
  • 17
Ботев (Пд) 2:0 Марица - гледайте на живо!

Ботев (Пд) 2:0 Марица - гледайте на живо!

  • 15 яну 2026 | 15:05
  • 5972
  • 8
Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

  • 15 яну 2026 | 10:08
  • 13558
  • 35
Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

  • 15 яну 2026 | 13:02
  • 10695
  • 8