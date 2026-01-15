Популярни
Контролна среща: Ботев (Пд) - Марица
Аякс записа най-тежкото си поражение в турнира за Купата на Нидерландия от близо век

Аякс загуби разгромно с 0:6 срещу АЗ Алкмаар като гост на осминафиналите за купата на Нидерландия и допусна най-голямото си поражение в турнира от близо един век. Трой Парът реализира хеттрик във вратата на 20-кратния носител на трофея, а по едно попадение добавиха още Пер Копмайнерс, Кийс Смит и Ибрахим Садик. Червен картон от гостите получи Оуен Вайндал в 66-ата минута.

Грандът от Амстердам губи с този резултат за втори път в последните сезони, след 0:6 като гост срещу Фейенорд в шампионата през 2024 година.

"Бяло-червените" се представят неубедително и в шампионата, изоставайки с 16 точки от лидера ПСВ Айндховен. 

Аякс има исторически най-голямо поражение в клубната история с 0:7 срещу Енсхедезе Бойс в турнира за националната купа през 1927 година.

Снимки: Imago

