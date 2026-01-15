Популярни
  • 15 яну 2026 | 13:02
  • 488
  • 0
Защитаващата титлата си Мадисън Кийс отпадна в Аделаида

Шампионката за 2025 година Мадисън Кийс отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис WТА 500 на твърди кортове в Аделаида (Австралия) с награден фонд 1,2 милиона долара.

Американката отстъпи пред 19-годишната канадка Виктория Мбоко с 4:6, 6:4, 2:6 за 1:53 час.

Кийс изостана със сет и 0:2 във втората част, но настоящата шампионка от Откритото първенство на Австралия направи пробив в десетия гейм и изравни резултата. В третата част обаче американката  взе само един от първите шест гейма и Мбоко успя да си осигури втора победа над тенисистка от топ 10 на световната ранглиста.

Кийс направи 41 непредизвикани грешки и загуби шест пъти подаването си.

„Знам, че тя спечели този турнир миналата година и, разбира се, Откритото първенство на Австралия, и знаех, че ще бъде голяма битка. Имаше един момент във втория сет, в който тя удари три уинъра от моя сервис, което беше доста тежко. Тя е там, където е, с причина и мисля, че за да играеш срещу такива тенисистки, трябва да свикнеш да получаваш такива топки. Тя показа страхотен тенис и се радвам, че успях да спечеля“, заяви канадката.

Осмата поставена се стреми към третия си финал в кариерата, всички от които дойдоха след първата й титла от WТА 1000 на родна земя в Монреал миналия август. В следващия кръг тя ще срещне австралийката Кимбърли Бирел, която надделя над Жаклин Кристиан (Румъния) с 5:7, 6:1, 7:5.

Другият полуфинал ще противопостави две рускини - Диана Шнайдер и Мира Андреева. Номер 3 в схемата Андреева спечели на четвъртфиналите срещу Мая Джойнт (Австралия) с 6:2, 6:0, а Шнайдер елиминира номер 6 Ема Наваро (САЩ) с 6:3, 6:3.

