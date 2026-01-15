Янаки Милев победи №289 в света и се класира за четвъртфиналите в Анталия

Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Националът на България за Купа „Дейвис", който участва с „уайлд кард", постигна впечатляващ обрат срещу втория поставен в схемата и №289 в световната ранглиста Андрей Недич (Босна и Херцеговина), надделявайки с 2:6, 7:5, 6:4 след истинска битка, продължила два часа и 55 минути.

Милев отстъпи в първия сет, но във втората част демонстрира изключителен характер и психическа устойчивост. Българинът преодоля пасив от 1:3, спаси три мачбола в десетия гейм и след серия от три поредни гейма стигна до 7:5, с което изравни резултата в сетовете.

В решаващия трети сет Милев отново показа хладнокръвие, като поведе с 3:1, допусна изравняване, но реализира нов пробив за 5:4. При свой сервис той затвори срещата при четвъртата си възможност и триумфира с победата.

В спор за място на полуфиналите българинът ще играе утре срещу испанеца Алекс Марти Пухолрас.

През миналата седмица Янаки Милев добави още един силен резултат в Анталия, след като стана вицешампион на двойки на друг турнир с награден фонд 30 хиляди долара.