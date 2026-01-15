Лидия Енчева с драматична победа в Хургада

Лидия Енчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка в Хургада (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева постигна драматична победа над французойката Луна Зопа с 5:7, 7:6(1), 6:2 в мач, продължил два часа и 54 минути.

Поставената под №5 в схемата българка допусна обрат от 5:4 до 5:7 в първия сет. Втората част бе изключително оспорвана – Енчева изостана с 2:5, но успя да изравни за 5:5, след което доминира в тайбрека и го спечели убедително със 7:1 точки. В решителния трети сет националката показа по-високата си класа, направи два пробива и затвори мача при 6:2.

В спор за място на четвъртфиналите Енчева ще се изправи срещу квалификантката Ига Пьотровска (Полша). През миналата седмица 19-годишната българка достигна до финала на друг турнир от същия ранг, отново в Хургада.