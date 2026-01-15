Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

  • 15 яну 2026 | 07:14
  • 2431
  • 0
Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

Расинг Сантандер и Барселона ще се изправят един срещу друг в мач от Купата на краля. Двубоят е насрочен за 15 януари 2026 г. с начален час 22:00. Срещата е част от сезон 2025/2026 на турнира и се очаква да предложи интересно противопоставяне между отбора от Ла Лига 2 и един от грандовете на испанския футбол.

Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой
Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

Расинг Сантандер идва с непостоянна форма в последните си пет мача, записвайки една победа, три равенства и една загуба. В последния си мач отборът претърпя поражение от Сарагоса с 2:3 (на 10.01.2026) в Ла Лига 2. Преди това записаха равенство 1:1 с Валядолид (на 03.01.2026) и още едно 1:1 с Уеска (на 20.12.2025). Единствената им победа дойде в Купата на краля срещу Виляреал с 2:1 (на 17.12.2025), а преди това завършиха 1:1 с Леганес (на 13.12.2025). От друга страна, Барселона е в отлична форма с пет последователни победи. Каталунците наскоро спечелиха Суперкупата на Испания, побеждавайки Реал Мадрид с 3:2 (на 11.01.2026) и Атлетик Билбао с 5:0 (на 07.01.2026). Преди това записаха две победи с по 2:0 срещу Еспаньол (на 03.01.2026) и Виляреал (на 21.12.2025) в Ла Лига, както и победа с 2:0 над Гуадалахара (на 16.12.2025) в Купата на краля.

Историята на срещите между двата отбора е изцяло в полза на Барселона. В последните пет мача между тях, каталунците имат пълен актив от пет победи без нито едно равенство или загуба. Последната среща се състоя на 11 март 2012 г. в Ла Лига, когато Барселона победи с 2:0 като гост. Преди това, на 15 октомври 2011 г., каталунците спечелиха с 3:0 на своя стадион. На 22 януари 2011 г. Барселона отново надделя с 3:0 като домакин, а на 29 август 2010 г. победи с 3:0 при гостуването си на Расинг. Най-убедителната победа в последните пет срещи дойде на 20 февруари 2010 г., когато Барселона разгроми Расинг с 4:0. Впечатление прави, че във всички тези мачове Расинг Сантандер не е успял да отбележи нито един гол срещу каталунския гранд.

Каталунците ще са допълнително мотивирани да прогресират напред, тъй като късно вчера вечният съперник Реал Мадрид се провали срещу Албасете и отпадна. Това означава, че основният антагонист на "блаугранас" във всички турнири на родна сцена вече е аут специално на това поле и момчетата на Ханзи Флик официално имат един конкурент по-малко.

Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид
Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Специалния катастрофира на още един фронт в Португалия, падна от Порто за Купата

Специалния катастрофира на още един фронт в Португалия, падна от Порто за Купата

  • 15 яну 2026 | 01:48
  • 4115
  • 2
Мароко е на крачка от голямата мечта след драма с дузпи срещу Нигерия!

Мароко е на крачка от голямата мечта след драма с дузпи срещу Нигерия!

  • 15 яну 2026 | 00:50
  • 11280
  • 2
Алавес елиминира Райо Валекано

Алавес елиминира Райо Валекано

  • 15 яну 2026 | 00:37
  • 1178
  • 0
Чими Авила напомни за себе си и класира Бетис на 1/4-финалите

Чими Авила напомни за себе си и класира Бетис на 1/4-финалите

  • 15 яну 2026 | 00:21
  • 882
  • 0
Хофенхайм се разправи с Гладбах само за едно полувреме, Крамарич блесна с хеттрик и паметно постижение

Хофенхайм се разправи с Гладбах само за едно полувреме, Крамарич блесна с хеттрик и паметно постижение

  • 15 яну 2026 | 00:04
  • 1012
  • 0
Арсенал е по-близо до финала, но Гарначо запази надеждите на Челси след зрелищно дерби

Арсенал е по-близо до финала, но Гарначо запази надеждите на Челси след зрелищно дерби

  • 14 яну 2026 | 23:58
  • 28779
  • 57
Виж всички

Водещи Новини

Националният треньор изгледа до шеф на ЦСКА първия мач на "армейците"

Националният треньор изгледа до шеф на ЦСКА първия мач на "армейците"

  • 15 яну 2026 | 08:00
  • 594
  • 1
Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)

Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)

  • 14 яну 2026 | 21:56
  • 23695
  • 116
Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

  • 14 яну 2026 | 23:57
  • 40637
  • 324
Комо приема Милан в интригуващ сблъсък от Серия А

Комо приема Милан в интригуващ сблъсък от Серия А

  • 15 яну 2026 | 07:23
  • 1700
  • 0
Арсенал е по-близо до финала, но Гарначо запази надеждите на Челси след зрелищно дерби

Арсенал е по-близо до финала, но Гарначо запази надеждите на Челси след зрелищно дерби

  • 14 яну 2026 | 23:58
  • 28779
  • 57