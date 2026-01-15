Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

Расинг Сантандер и Барселона ще се изправят един срещу друг в мач от Купата на краля. Двубоят е насрочен за 15 януари 2026 г. с начален час 22:00. Срещата е част от сезон 2025/2026 на турнира и се очаква да предложи интересно противопоставяне между отбора от Ла Лига 2 и един от грандовете на испанския футбол.

Расинг Сантандер идва с непостоянна форма в последните си пет мача, записвайки една победа, три равенства и една загуба. В последния си мач отборът претърпя поражение от Сарагоса с 2:3 (на 10.01.2026) в Ла Лига 2. Преди това записаха равенство 1:1 с Валядолид (на 03.01.2026) и още едно 1:1 с Уеска (на 20.12.2025). Единствената им победа дойде в Купата на краля срещу Виляреал с 2:1 (на 17.12.2025), а преди това завършиха 1:1 с Леганес (на 13.12.2025). От друга страна, Барселона е в отлична форма с пет последователни победи. Каталунците наскоро спечелиха Суперкупата на Испания, побеждавайки Реал Мадрид с 3:2 (на 11.01.2026) и Атлетик Билбао с 5:0 (на 07.01.2026). Преди това записаха две победи с по 2:0 срещу Еспаньол (на 03.01.2026) и Виляреал (на 21.12.2025) в Ла Лига, както и победа с 2:0 над Гуадалахара (на 16.12.2025) в Купата на краля.

Историята на срещите между двата отбора е изцяло в полза на Барселона. В последните пет мача между тях, каталунците имат пълен актив от пет победи без нито едно равенство или загуба. Последната среща се състоя на 11 март 2012 г. в Ла Лига, когато Барселона победи с 2:0 като гост. Преди това, на 15 октомври 2011 г., каталунците спечелиха с 3:0 на своя стадион. На 22 януари 2011 г. Барселона отново надделя с 3:0 като домакин, а на 29 август 2010 г. победи с 3:0 при гостуването си на Расинг. Най-убедителната победа в последните пет срещи дойде на 20 февруари 2010 г., когато Барселона разгроми Расинг с 4:0. Впечатление прави, че във всички тези мачове Расинг Сантандер не е успял да отбележи нито един гол срещу каталунския гранд.

Каталунците ще са допълнително мотивирани да прогресират напред, тъй като късно вчера вечният съперник Реал Мадрид се провали срещу Албасете и отпадна. Това означава, че основният антагонист на "блаугранас" във всички турнири на родна сцена вече е аут специално на това поле и момчетата на Ханзи Флик официално имат един конкурент по-малко.

