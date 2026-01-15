Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Жалко! Томова отпадна на крачка от основната схема

Жалко! Томова отпадна на крачка от основната схема

  • 15 яну 2026 | 06:36
  • 850
  • 0
Жалко! Томова отпадна на крачка от основната схема

Първата българска ракета при жените Виктория Томова не успя да се класира за основната схема на първия турнир от “Големия шлем” за годината Australian Open. 30-годишната софиянка отстъпи на 110-ата в ранглистата на WTA Юлия Стародубцева от Украйна в третия и последен квалификационен кръг на турнира след 6(3):7 2:6.

Българката не успя да запише нито един ас по време на срещата, докато нейната опонентка спечели две точки директно от сервис. Въпреки поражението пък най-добрата ни тенисистка направи само две двойни грешки, докато Стародубцева три пъти сбърка от начален удар. Томова реализира един от три пробива, като демонстрира убедителна защита, след като позволи на украинката да стигне само до три от тринадесет брейкбола.

Първият сет бе напълно равностоен и двете състезателки се движеха гейм за гейм една до друга. Чак в деветата част българката загуби разиграване при свой сервис и съответно допусна пробив, който обаче веднага върна и сервира при 6:5 в своя полза. Тя обаче изпусна нещата при 40:40 и Стародубцева изравни, вкарвайки откриващия сет в тайбрек. Там украинката направи два минипробива и при 4-0 до голяма степен вече всичко бе ясно. Все пак Томова намали до 2-4, но това се оказа само временен проблясък и Стародубцева затвори частта още при първия сетбол.

Втората част започна отново при изравнени сили, но това продължи съвсем кратко този път. Украинската състезателка направи пробив още при 1:1, като след това добави и още един гейм след 40:0, което ѝ позволи да се откъсне с убедителна преднина от 4:1 и да доближи победата. Томова все пак скъси дистанцията до 2:4, но след това се пречупи в много оспорван седми гейм, който загуби, въпреки че преди това спаси три геймбола. Почти същото се случи и след това, когато българката спаси два мачбола, но се пречупи на третия и за съжаление трябваше да напусне надпреварата в Австралия безславно.

Това е известно отстъпление на 30-годишната родна състезателка, която през миналата година игра в първия кръг от основната схема. Тази година същинската фаза от надпреварата в основната схема на турнира от “Големия шлем” ще стартира през идния уикенд на 18-и януари (неделя), като тепърва предстои да станат ясни часовете на провеждане на мачовете.

Следвай ни:

Още от Тенис

Иван Иванов започна с двусетова победа в Манакор

Иван Иванов започна с двусетова победа в Манакор

  • 14 яну 2026 | 20:29
  • 3008
  • 2
Джокович прекрати тренировката си в Австралия заради болки във врата

Джокович прекрати тренировката си в Австралия заради болки във врата

  • 14 яну 2026 | 20:23
  • 6730
  • 2
Гергана Топалова започна с победа на турнир в Буенос Айрес

Гергана Топалова започна с победа на турнир в Буенос Айрес

  • 14 яну 2026 | 18:26
  • 1123
  • 0
Антъни Генов с нов силен мач в Глазгоу

Антъни Генов с нов силен мач в Глазгоу

  • 14 яну 2026 | 17:59
  • 1454
  • 0
Кузманов отпадна във втори кръг в Глазгоу

Кузманов отпадна във втори кръг в Глазгоу

  • 14 яну 2026 | 17:32
  • 712
  • 0
Австралийски аматьор отстрани Синер и спечели 1 милион долара

Австралийски аматьор отстрани Синер и спечели 1 милион долара

  • 14 яну 2026 | 16:32
  • 7895
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Националният треньор изгледа до шеф на ЦСКА първия мач на "армейците"

Националният треньор изгледа до шеф на ЦСКА първия мач на "армейците"

  • 15 яну 2026 | 08:00
  • 585
  • 1
Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)

Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)

  • 14 яну 2026 | 21:56
  • 23673
  • 116
Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

  • 15 яну 2026 | 07:14
  • 2419
  • 0
Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

  • 14 яну 2026 | 23:57
  • 40622
  • 324
Комо приема Милан в интригуващ сблъсък от Серия А

Комо приема Милан в интригуващ сблъсък от Серия А

  • 15 яну 2026 | 07:23
  • 1694
  • 0
Арсенал е по-близо до финала, но Гарначо запази надеждите на Челси след зрелищно дерби

Арсенал е по-близо до финала, но Гарначо запази надеждите на Челси след зрелищно дерби

  • 14 яну 2026 | 23:58
  • 28753
  • 57