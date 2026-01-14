Популярни
»
Иван Иванов започна с двусетова победа в Манакор

  14 яну 2026
Иван Иванов започна с двусетова победа в Манакор

Българинът Иван Иванов се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в Академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания), който е с награден фонд 15 хиляди долара.  Националът на България за Купа "Дейвис" изнесе поредния си солиден мач и на старта се наложи с 6:4, 6:4 над 23-годишния представител на домакините Матиес Торес Рамис. Двубоят продължи точно 100 минути.

Иванов изостана с 2:4 в първия сет, но спечели четири поредни гейма и грабна частта с 6:4. Българинът допусна първи пробив и във втория сет за 2:3, но отново реагира мигновено с рибрейк. След равенството 4:4 Иванов показа класата си, като спечели два поредни гейма и сложи точка на спора.

Във втория кръг младият българин ще се изправи срещу поставения под номер 4 в схемата Серхио Калехон Ернандо. 21-годишният испанец заема 527-о място в световната ранглиста.

Само преди седмица Иван Иванов отново впечатли в Манакор, като стигна до финала на друг турнир от същия ранг в Академията на Рафаел Надал.

Снимки: Imago

