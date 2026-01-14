Джокович прекрати тренировката си в Австралия заради болки във врата

Сръбският тенисист Новак Джокович е прекратил вечерната си тренировка в Мелбърн преди Откритото първенство на Австралия, според Punto de Break. 38-годишният спортист е прекарал само 12 минути на корта, преди да се нуждае от физиотерапия поради болки във врата.

Джокович изигра тренировъчен сет срещу Даниил Медведев, който завърши 7-5 в полза на руснака, но там нямаше оплаквания.

В началото на януари сърбинът се оттегли от турнира в Аделаида, обяснявайки, че не се чувства напълно подготвен физически.

Основната схема на Откритото първенство на Австралия започва на 18 януари. Джокович е десеткратен победител в турнира.

Снимки: Gettyimages