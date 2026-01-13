България U18 тръгна с разгром на евроквалификацията в София

Националният отбор на България за девойки до 18 години започна с разгромна победа участието си на квалификационния турнир за ЕвроВолей 2026, на който страната ни е домакин в София. Момичетата на селекционера Атанас Петров отнесоха връстничките си от Косово с 3:0 (25:10, 25:16, 25:11) в първия си мач от Група А на зоналната квалификация, игран тази вечер пред около 200 зрители в зала "Христо Ботев" в столицата.

Утре (14 януари) България ще играе срещу Черна гора, която по-рано днес се наложи много трудно над Гърция с 3:2 гейма. Срещата е отново от 17,30 часа българско време. Първите два отбора от групата ще се класират за полуфиналите.

С този състав България U18 стартира квалификациите за Евро 2026

Само победителят в турнира си осигурява директна квота за ЕвроВолей 2026, който ще се проведе от 1-и до 12-и юли в Латвия и Литва. Освен това следващите четири най-добре класирани отбора от зоналния турнир на Балканската волейболна асоциация ще продължат във втория кръг на квалификациите, които ще бъдат на 26-29 март.

Над всички за България стана капитанката Калина Венева със страхотните 19 точки (6 аса!, 3 блока, 59% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +13) за победата. Една Тодорова добави още 8 точки за успеха.

За тима на Косово Ера Байрамалю завърши със скромните 7 точки.

БЪЛГАРИЯ - КОСОВО 3:0 (25:10, 25:16, 25:11)

БЪЛГАРИЯ: Вяра Иванова 2, Ивана Петрова 6, Калина Венева 19, Една Тодорова 8, Дарина Нанева 1, Цветомира Велчева 4 - Никол Стефанова-либеро (Адриана Алексиева 6, Антония Станиславова, Катерина Попова 2, Сияна Гендузова, Ивайла Рикова 1, Петя Русинова, Емилия Колева-либеро)

Старши треньор: АТАНАС ПЕТРОВ

КОСОВО: Енкела Воци, Мореа Фетаху, Ера Байрамалю 7, Медина Байрами 5, Йета Мехмети, Нида Паколи 4 - Реа Кастрати-либеро (Туана Мустафа 2, Алтеа Девка, Сонила Латифи, Елда Феризи, Буна Жуби 1, Тиара Река 1, Лореса Зогай-либеро)

Старши треньор: АДРИАТИК КАЙТАЗИ.

Снимки: CEV.EU