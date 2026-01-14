Антъни Генов с нов силен мач в Глазгоу

Българинът Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Глазгоу с награден фонд 56 700 евро.

Генов и Ян Йермар (Чехия) надделяха с 3:6, 6:4, 10-4 над изцяло чешкия дует Хинек Бартон и Михаел Вребенски след 69 минути игра. Първите два сета бяха решени с по един късен пробив, а в решаващия шампионски тайбрек българинът и чехът дръпнаха със 7:2 точки и до края нямаха проблеми.

С успеха Генов заработи 275 евро и 9 точки за световнта ранглиста на двойки, в която заема 237-ото място.

В надпреварата на сингъл по-рано днес пловдивчанинът Димитър Кузманов отпадна във втория кръг.