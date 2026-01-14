Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Антъни Генов с нов силен мач в Глазгоу

Антъни Генов с нов силен мач в Глазгоу

  • 14 яну 2026 | 17:59
  • 427
  • 0
Антъни Генов с нов силен мач в Глазгоу

Българинът Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Глазгоу с награден фонд 56 700 евро.

Генов и Ян Йермар (Чехия) надделяха с 3:6, 6:4, 10-4 над изцяло чешкия дует Хинек Бартон и Михаел Вребенски след 69 минути игра. Първите два сета бяха решени с по един късен пробив, а в решаващия шампионски тайбрек българинът и чехът дръпнаха със 7:2 точки и до края нямаха проблеми.

С успеха Генов заработи 275 евро и 9 точки за световнта ранглиста на двойки, в която заема 237-ото място.

В надпреварата на сингъл по-рано днес пловдивчанинът Димитър Кузманов отпадна във втория кръг.

Следвай ни:

Още от Тенис

Водачът на схемата в Аделаида вече е 1/4-финалист

Водачът на схемата в Аделаида вече е 1/4-финалист

  • 14 яну 2026 | 13:52
  • 420
  • 0
Ема Радукану достигна до четвъртфиналите в Хобарт

Ема Радукану достигна до четвъртфиналите в Хобарт

  • 14 яну 2026 | 13:02
  • 348
  • 1
Глушкова преодоля първи кръг в Анталия

Глушкова преодоля първи кръг в Анталия

  • 14 яну 2026 | 13:00
  • 410
  • 0
Кийс, Наваро и Шнайдер на 1/4-финалите в Аделаида

Кийс, Наваро и Шнайдер на 1/4-финалите в Аделаида

  • 14 яну 2026 | 12:35
  • 275
  • 0
Френска тенисистка уголеми гърдите си и подписа договор със сайт за възрастни

Френска тенисистка уголеми гърдите си и подписа договор със сайт за възрастни

  • 14 яну 2026 | 06:04
  • 9325
  • 13
Виктория Томова с втора победа в квалификациите на Australian Open

Виктория Томова с втора победа в квалификациите на Australian Open

  • 14 яну 2026 | 03:49
  • 7865
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА стартира със загуба от поляци

ЦСКА стартира със загуба от поляци

  • 14 яну 2026 | 18:15
  • 35645
  • 131
Кирил Домусчиев: Четири отбора ще се борят за титлата! Дай боже всеки клуб да има собственик като този на ЦСКА

Кирил Домусчиев: Четири отбора ще се борят за титлата! Дай боже всеки клуб да има собственик като този на ЦСКА

  • 14 яну 2026 | 15:34
  • 31377
  • 40
Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

  • 14 яну 2026 | 16:49
  • 22593
  • 11
Христо Янев: Имаме много работа за вършене

Христо Янев: Имаме много работа за вършене

  • 14 яну 2026 | 18:29
  • 2245
  • 3
Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

  • 14 яну 2026 | 12:43
  • 67098
  • 209
"Българска армия" ще разполага с най-качествения терен на Балканите

"Българска армия" ще разполага с най-качествения терен на Балканите

  • 14 яну 2026 | 14:03
  • 25415
  • 57