  Черно море
  2. Черно море
Илиан Илиев остана доволен от младите играчи

  • 14 яну 2026 | 16:42
  • 319
  • 0
Наставникът на Черно море Илиан Илиев остана доволен от младите играчи, които взеха участие във втората контрола срещу Добруджа, играна в к.к. Албена. В зимната подготовка на Черно море участват доста млади футболисти, които по традиция се състезават за дублиращия тим, сред които Георги Венциславов, Никола Недков, Кристиян Михайлов, Георги Пасков и Емануил Няголов. Черно море загуби с 0:1 от Добруджа.

„Младите се представиха добре и в първата контрола. Продължават да тренират. Знаете как е при нас – ако имаме нужда от някои от младите играчи, ще ги включим в първия състав. На този етап не предвиждаме нови попълнения. Да, със сигурност имаме нужда от един-двама, но засега няма да привличаме.“

/Пламен Трендафилов/

